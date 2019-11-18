18 ноября 2019, 13:04

Арестованный председатель горсовета Поти лишен полномочий

Горсовет Поти приостановил полномочия своего председателя Ираклия Какулию, заключенного под стражу по обвинению в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Как сообщал "Кавказский узел", председателя горсовета и бывшего мэра Поти Ираклия Какулию задержали 8 ноября вместе с еще тремя действующими и бывшими чиновниками администрации города. 10 ноября все четверо были арестованы. Еще семь обвиняемых отпущены под залог - это бывшие госслужащие, эксперты и представители двух компаний, с которыми мэрия Поти заключила договоры.

Следственная служба министерства финансов Грузии обратилась в сакребуло (горсовет) Поти с просьбой приостановить полномочия Какулии на время следствия, и депутаты вынесли соответствующее решение, сообщили сегодня "Новости-Грузия". Эту же информацию передала сегодня и "Грузия Online".

По версии следствия, в 2015 и 2017 годах мэрия Поти оформила два договора на обустройство береговой линии, но руководители фирм, выполнявших работы, в акты сдачи-приемки внесли завышенные данные, а чиновники подписали эти документы, проигнорировав нарушения. Размер ущерба оценен в 528 тысяч лари (около 179 тысяч долларов). Дело расследуется по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и служебной халатности. Обвиняемым грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.

Примечание:

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