Жители микрорайона в Ростове-на-Дону потребовали от властей закрытия мусорного полигона

17 ноября 2019, 00:28

Около 90 жителей микрорайона "Левенцовский" в Ростове-на-Дону провели пикет против строительства мусорного полигона и завода поблизости с жилым массивом. Участники акции пожаловались на постоянный неприятный запах и проблемы со здоровьем у взрослых и детей.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону с августа 2018 года добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский", а также закрытия имеющейся там свалки. 2 сентября они провели митинг с этими требованиями. 20 декабря власти региона заявили, что завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть. 22 декабря около тысячи жителей микрорайона заявили о недоверии обещаниям властей, потребовав отставки ответственных за ситуацию чиновников.

16 ноября на площадке у ТЦ «Левенцовский» состоялся согласованный пикет "За чистый воздух" – против строительства мусорного полигона и завода поблизости. Заявка подавалась на участие 100 человек, но из-за сильного холодного ветра на акции, по оценкам организаторов, собрались около 90 жителей микрорайона «Левенцовский».

Ветер вырывал плакаты из рук, и протестующие решили разложить их на асфальт, прижав камнями. На плакатах было написано: «Демография отрицательна! Не рискуйте нашими жизнями!», «Стоп! Химической атаке, когда весь город спит!», «Гарант, где мое право на чистый воздух!», «Хватит травить наших детей!», «Мы не крысы, чтобы жить на свалке!», «Нет свалке и мусорному заводу возле наших домов!». Также на асфальте были разложены противогазы в виде международного сигнала бедствия «SOS». Некоторые участники в знак протеста также одели на себя противогазы и выстроились все вместе в фигуру, напоминающую противогаз, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Пикет планировался на 100 человек, а пришло 87, - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Советского района Надежда, одна из организаторов акции. - Переговоры о строительстве мусорного полигона ведутся с жителями поселка Веселый (Мясниковского района Ростовской области), а площадка временного накопления пока находится у нас. Соответственно, запахи будут продолжаться, пока ее не уберут. Как нам говорили в администрации, эту площадку должны были убрать 26 ноября этого года, но теперь власти хотят продолжить ее эксплуатацию на неопределенное время».

Женщина также пояснила, что жители Левенцовки видят с верхних этажей, как «тлеет и дымит» свалка, хотя в администрации отрицают факты возгорания и лишь обещают, что перенесут завод, для него уже готовят новую территорию. На встречах с активистами власти обещают, что площадку временного накопления закроют через несколько месяцев, а рекультивация полигона займет 5 лет, уточнила Надежда.

Жители микрорайона Левенцовка испытывают дискомфорт от соседства с мусорным полигоном, а некоторые жалуются на проблемы со здоровьем. «Когда идут токсические выбросы, едкие химические запахи, тогда появляются кашель, першение в горле, слезотечение. Несколько человек говорили, что трудно выносить ребенка. Фамилии их называть не буду, ситуация тяжелая», - сказала Надежда.

Она отметила, что инициативная группа имеет в распоряжении результаты экспертиз Роспотребнадзора, которые показывают многократное превышение в воздухе микрорайона ксилола, толуола, сероводорода, трихлорметана, диоксида серы, диоксида азота, аммиака. «Некоторые показатели превышались в 5,6 раз относительно предельно разрешенной концентрации», - заявила женщина.

«Данный полигон должен был быть закрыт еще в 2014 году, - высказал свою точку зрения депутат Городской Думы от КПРФ Игорь Нестеренко. - Что касается мусорной реформы, то 5 лет сидели на печи и так и не выбрали место для нового полигона. Первые, кто страдает от полигона, это жители Левенцовки, поэтому они и борются за его закрытие, выходя на подобные мероприятия. Несколько лет эти акции идут и будут продолжаться дальше, пока вопрос не будет решен».

Жители микрорайона Левенцовский, пришедшие на пикет выразили свое негодование отсрочкой закрытия полигона и высказали надежду на его скорейшую рекультивацию. «Каждый день в районе бывает очень едкий запах, что-то горит, но пока не будет широкого резонанса, ни инвесторы. ни власти - никто не придет. От одного-двух собраний никакого толка не будет. Если только системно проводить акции, то можно получить эффект», - выразил уверенность корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Денис Беликов.

«Работники свалки постоянно сжигают мусор. Идешь по улице, но такое впечатление, что подошел к мусорному жбану, который горит. Едешь на велосипеде с утра, а запах ненормальный, будто апокалипсис произошел. У нас бывали случаи, что дети падали в обморок. 1 декабря временная переработка должна закрыться, но ее хотят продлить. Все жители, конечно, против», - заявил житель микрорайона Иван в ответ на вопрос, почему он пришел на акцию.

По словам Ольги, жительницы СНТ «Изумруд», которая живет здесь более 5 лет, раньше у них в садовом товариществе никогда ничем не пахло, но все изменилось за последние три года. «Мы даже боимся открывать окна, так как постоянно со стороны свалки идет неприятный запах, от которого першит в горле и тошнит. Чувствуется запах горения, химии, иногда это происходит ночью», - рассказала Ольга. Она уверена, что подобные акции привлекают внимание общественности и помогают в решении этой проблемы с горящим мусором на полигоне.

Пикет продолжался около часа и прошел без происшествий, резолюцию протестующие не принимали. Инвесторы и местные власти на пикет не явились. За безопасностью во время мероприятия следили шестеро полицейских, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что 20 декабря 2018 года на встрече с инициативной группой Левенцовского микрорайона заместитель губернатора Сергей Сидаш сообщил, что для завода по переработке мусора, который планировалось построить в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, будет найден альтернативный земельный участок. По его словам, рассматриваются три альтернативных участка в близлежащих районах. Там, где должен был появиться завод, организуют временную свалку - она просуществует 11 месяцев, добавил Сидаш и заверил, что временная свалка будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям.