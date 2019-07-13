Жители Ростова-на-Дону пожаловались на плохое самочувствие из-за мусорной свалки

13 июля 2019, 23:12

Около 400 человек вышли сегодня на митинг в Ростове-на-Дону с требованием немедленно закрыть расположенный вблизи микрорайона "Левенцовский" мусорный полигон. Митингующие пожаловались на плохое самочувствие и частый неприятный запах на улице, потребовав также проверить расположенные рядом химические предприятия.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону с августа 2018 года добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский", а также закрытия имеющейся там свалки. 2 сентября они провели митинг с этими требованиями. 20 декабря власти региона заявили, что завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть. 22 декабря около тысячи жителей микрорайона заявили о недоверии обещаниям властей, потребовав отставки ответственных за ситуацию чиновников.

По данным организаторов, митинг, который состоялся сегодня, собрал около 400 человек, сообщил представитель инициативной группы местных жителей Алексей Берешпалов. Среди участников акции были представители Народно-патриотического союза России, партии "Яблоко", движений "Левый Блок" и "Открытая Россия", передает корреспондент "Кавказского узла".

Митингующие держали плакаты с надписями: "Не везите мусор под наши окна!", "Прекратите превращать нашу жизнь в свалку!", "Россия - не помойка!", "Дым свалки затмил наше небо" и другие.

"Власти заявили, что отказались от планов строительства в Левенцовке. При этом они не дали никаких гарантий, хотя мы их просили издать какой-то документ, а не ограничиваться заявлениями по телевидению", - сказал "Кавказскому узлу" Берешпалов.

По его словам, после отказа от строительства завода близ Левенцовки власти начали искать участок в Мясниковский район, в частности в слободе Петровка и на хуторе Весёлый. "Результатом стало то, что местные жители справедливо и обоснованно выходят и возмущаются, так как никто не хочет самую большую свалку на Юге России видеть у себя в огороде", - отметил активист.

Так как "подходящего места для завода и полигона за полгода не было выбрано", мусор продолжает скапливаться. "Территория полигона продолжает использоваться, только под вывеской "временная площадка". Рядом с двумя мусорными кучами вырастает уже третья. При этом тарифы подняли, будто бы за переработанный мусор. Нас это не устраивает, в этом году стало дышать ещё хуже, чем в прошлом. Мало того, до сих пор нет никаких гарантий, что завод снова не будут пытаться строить в Левенцовке", - объяснил недовольство местных жителей Берешпалов.

Он также отметил, что на количество участников митинга повлияли погода и сезон отпусков.

Для завода по переработке мусора, который планировалось построить в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, будет найден альтернативный земельный участок, сообщил 20 декабря 2018 года на встрече с инициативной группой Левенцовского микрорайона заместитель губернатора Сергей Сидаш. По его словам, рассматриваются три альтернативных участка в близлежащих районах. Там, где должен был появиться завод, организуют временную свалку - она просуществует 11 месяцев, добавил Сидаш и заверил, что временная свалка будет соответствовать всем нормативным и санитарным требованиям.

Жительница Левенцовки Татьяна Григорьева призналась, что до переезда в микрорайон "ни разу не выходила на митинги, а сегодня вышла уже в четвертый раз".

"Полигон периодически поджигают, чтобы уменьшить объем завезенного туда мусора. Мы требуем, чтобы прекратили это безобразие. Результаты экологических замеров превышают нормы в 5-6 раз, но представители экологии, Минприроды говорят, что все в пределах нормы. Пожалуйста, услышьте нас, не заставляйте нас выходить на улицы, перекрывать дороги, чтобы прекратить этот произвол!" - обратилась она со сцены к властям области.

Акция протеста проходила под сильным дождем, поэтому прохожие не часто останавливались послушать выступающих. У здания расположенного рядом торгового центра дежурили две машины скорой помощи. Полицейских на митинге было немного, близко к митингующим они не подходили, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Участники митинга также пожаловались на выбросы химических предприятий.

"Каждую ночь у нас самая настоящая травля. Открыть окна вообще невозможно с вечера - вонь ужасная. Вонь источает свалка, ощутимы какие-то химические испарения. Поэтому мы вышли сюда, мы не хотим, чтобы нас травили. Плюс дети маленькие - какими они вырастут при такой экологии?" - сказала "Кавказскому узлу" жительница расположенного рядом поселка Изумрудный Людмила Панкратова.

Наличие поблизости мусорной свалки негативно сказывается на здоровье жителей микрорайона, уверен участники митинга Евгений.

"С последнего митинга прошло уже семь месяцев, но мусор продолжают к нам свозить. Надо громче выступать против этого, как в Поморье, в Шиесе, иначе свалку никогда не закроют, скажут, что все успокоились", - отметил мужчина.

Шиес – станция на границе Архангельской области и Республики Коми, где власти решили построить полигон для вывоза мусора из Москвы. Протестующие против этого местные жители разбили у станции палаточный лагерь. Противостояние длится несколько месяцев и сопровождается стычками активистов с охраной и силовиками, сообщило 11 июня на своем сайте "Радио Свобода". 4 июля жительница Кабардино-Балкарии Елена Баранова поддержала одиночными пикетами массовые протесты против утилизации мусора из Москвы в Архангельской области. Она указала на проблему несвоевременного вывоза мусора в Прохладном и других городах республики

Жители Левенцовки неоднократно обращались по поводу неприятного запаха в Роспотребнадзор, МЧС и полицию. "Теперь мы просыпаемся среди ночи от невыносимого запаха, от того, что першит в горле и так далее. Никто из них местных властей не собирается выяснять, откуда этот запах, мер никаких не принимают. Деваться нам некуда, поэтому мы здесь, мы хотим дышать нормально", - заявил местная жительница Людмила Герасимова.

Жительница прилегающего к микрорайону садоводческого товарищества "Изумруд" Светлана Резван подняла вопрос раздельного сбора мусора.

"Многим кажется, что это смешно и не решает ситуацию с действующей свалкой. От каждого из нас зависит, потратим ли мы чуть-чуть своего личного времени, чтобы отложить стекло, пластик, металл, бумагу, либо этого не сделаем. К сожалению, не более пяти процентов жителей района включились в эту тему. Если люди более осознанно подойдут к проблеме переработки мусора, тогда, думаю, будут и внешние изменения", - отметила женщина.

Участники митинга единогласно проголосовали за резолюцию, в которой потребовали "полной засыпки глиной полигона ТБО рядом с Левенцовкой, введения с 1 января 2020 года запрета каких-либо мусорных объектов на территории полигона, проверки деятельности химических предприятий в прилегающей к Левенцовке промзоне и ликвидации несанкционированных свалок в Советском районе города". Также митингующие потребовали установки стационарных постов контроля качества воздуха.

Отдельным пунктом его участники потребовали отставки министра ЖКХ области Андрея Майера и министра экологии Михаила Фишкина.

Продолжавшийся около полутора часов митинг завершился без инцидентов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 21.50 мск на сайтах и страницах в соцсетях городской администрации Ростова-на-Дону, министерства ЖКХ и министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области нет реакции на митинг жителей "Левенцовского" микрорайона.

Напомним, 10 июля жители поселка Аюта Ростовской области потребовали остановить строительство мусорного полигона. Они заявили, что отходы, свозимые на мусороперерабатывающий комплекс в Красносулинском районе, загрязнят подземные воды и привлекут в поселок бродячих животных и птиц, которые будут разносить инфекции. Весь поступающий мусор будет перерабатываться, работа комплекса не нанесет вреда экологии и здоровью местных жителей, заявил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.