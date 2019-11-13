Пользователи соцсети пожаловались на состояние отделения травматологии в Баксане

13 ноября 2019, 23:24

Пользователи Instagram раскритиковали условия в отделении травматологии Баксанской больницы, указав на дыры в линолеуме, трещины на стенах и заклеенные скотчем окна. Минздрав Кабардино-Балкарии ответил на возмущения в соцсети тем, что ремонт в отделении только начался.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила о многочисленных нарушениях требований законодательства об охране здоровья, выявленных в ходе проверки. В частности, были установлены факты недостаточного финансирования по программе республиканского льготного обеспечения лекарственными препаратами. Пользователи соцсетей приветствовали действия прокуратуры, указав на неудовлетворительную ситуацию в системе здравоохранения Кабардино-Балкарии в целом.

Видео, снятое в коридоре отделения травматологии Баксанской больницы, было опубликовано вечером 12 ноября в нескольких сообществах Instagram: в профиле Chp.nalchik (208 тысяч подписчиков) пост набрал 45 057 просмотров и 334 комментариев, а в аккаунте Patriotkbr_07 (13,3 тысячи подписчиков) пост с аналогичным видео набрал 1376 просмотров и 14 комментариев по состоянию на 23.20 мск сегодня.

Съемка опубликованного в соцсети видео была произведена в коридоре помещения. На кадрах видны дыры в линолеуме, трещины на стене, деревянный подоконник, краска белого цвета на котором потрескалась. Видео вызвало бурное обсуждение пользователей Instagram, которые рассказали об ужасном состоянии травматологического отделения Баксанской больницы.

"[В отделении травматологии Баксанской больницы] очень холодно. Нет отопления, и из окон сильно дует, есть даже разбитые [окна], заклеенные скотчем", - добавил к видео пользователь под ником kardanow233.

"Там практически все отделения в таком состоянии", - написал другой пользователь minibambini07.

Несколько десятков пользователей соцсети возмутились условиями и ремонтом в отделении больницы.

"Ужас", - написала в частности пользователь под ником natella_elmira.

"Там можно получить травму телесную и моральную", - прокомментировал kk____h9.

"Я совсем недавно, две недели назад, там была... Там же люди больные с костылями ходят, по этому дырявому и латанному линолеуму с 80-90-х годов", - написал другой пользователь linda07_70.

Около десяти пользователей отметили, что подобное состояние можно наблюдать и в других больницах республики, в частности в Прохладном.

"Декор, как в Прохладненской больнице", - написал в частности fiodor60.

"То же самое происходит во всех больницах [Кабардино-Балкарии], и в Прохладном в том числе", - прокомментировал swta0787.

В апреле пользователи Instagram выразили возмущение по поводу условий в детской больнице города Прохладного, указав, что подобную картину - ржавые батареи, потрескавшиеся стены, грязные полы - можно наблюдать в больницах других городов Кабардино-Балкарии. Заявление Минздрава республики о том, что в больнице проводится ремонт, вызвало дополнительную критику.

В ответ на многочисленные комментарии Минздрав Кабардино-Балкарии написал свой комментарий в обоих вышеуказанных профилях Instagram, указав, что ремонт в отделении только начался.

"Отделение, которое сняли на видео, в настоящее время ремонтируют. Уже отремонтировали пять палат. Когда закончат палаты, поменяют линолеум. Кроме того, уже есть проект нового корпуса, прорабатывается возможность включения объекта в одну из федеральных программ", - говорится в комментарии kbrminzdrav (официальная странице Минздрава республики в Instagram).

"Мне очень интересно: до сих пор что делали, пока эта больница до такого состояния дошла", - написала в ответ на сообщение от ведомства elita_boutique17 в аккаунте Patriotkbr_07.

Напомним, опубликованное 10 февраля в социальных сетях сообщение о выдаче пациентам инфекционного отделения ЦРБ в Майском грязных матрасов и покрывал вызвало бурное обсуждение пользователей соцсетей. Многие из комментаторов заявили о похожих проблемах в других медицинских учреждениях республики. Заявление Минздрава Кабардино-Балкарии о том, что матрасы "постоянно закупаются и стерилизуются", вызвало еще большую критику. По результатам проверки больницы в Майском Минздраву было поручено проинспектировать все медучреждения республики и заменить старые матрасы и изношенные постельные принадлежности.