Житель грузинского села освобожден в Южной Осетии

08 ноября 2019, 23:46

Суд в Цхинвале оштрафовал жителя приграничного села Закро Бутхузи, он вернулся в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", жителя Горийского района Грузии Закро Бутхузи задержали 6 ноября на приграничной территории. Это второе задержание Бутхузи за четыре года.

Суд Цхинвальского района признал Бутхузи нарушителем границы и назначил ему штраф, предписав выдворить Бутхузи в Грузию, сообщила сегодня пресс-атташе Комитета госбезопасности Южной Осетии Екатерина Бязрова на странице ведомства в Facebook.

Служба госбезопасности Грузии подтвердила освобождение Закро Бутхузи, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.



Государственный министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили осудила задержание Закро Бутхузи. "Задержание гражданина Грузии было абсолютно незаконным", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию, сделанную 7 ноября на странице министра в Facebook.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые лишены возможности вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, говорится в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.