06 ноября 2019, 17:48

Активисты АРФД потребовали отставки министра образования Армении

Молодежное крыло АРФ «Дашнакцутюн» организовало сегодня акцию в Ереване, протестуя против последних проектов Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Акция с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна транслировалась в прямом эфире на странице молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» в Facebook, передает корреспондент «Кавказского узла».

Активисты принесли с собой картонные коробки, чтобы «Араик Арутюнян смог упаковать личные вещи после своей отставки». Коробки с надписью «Уходи с честью», «Антинациональные гранты» и «Лента фильма МЭЛ» активисты оставили перед дверьми министерства.

«Министр в последнее время принял ряд недопустимых решений. В частности, зачем я должен мириться с тем, чтобы из выплаченных мною налогов оплачивали съемки фильма о трансгендере. Араик Арутюнян пересек все возможные красные линии, его политика не соответствует национальным ценностям и устоям», - заявил в эфире один из активистов, слова которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

Минобразования выделило на съемки фильма о тяжелоатлете-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призера Чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузян) 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов), отмечено на сайте Национального киноцентра Армении.

По словам участников акции, Арутюнян допускает ошибку за ошибкой, и должен подать в отставку с поста министра. «Мы надеемся, что завтра правительственное заседание состоится без Араика Арутюняна, и нам не придется собираться вновь у здания правительства на очередную акцию», - отметил активист.

Напомним, что сегодня же более пятисот студентов Ереванского госуниверситета объявили забастовку, выступив против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на негуманитарных факультетах.

Примечание:

"Суд над Кочаряном прошел на фоне протестов его сторонников и противников", "Акция противников Стамбульской конвенции завершилась шествием", "Активисты поддержали митинг курдов у посольства США в Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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