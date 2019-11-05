Активисты в Калмыкии назвали победой День народного единства без Трапезникова

05 ноября 2019, 01:29

На празднике в Элисте, посвященном Дню народного единства, не выступил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Трапезников. Активисты, протестующие против его назначения, расценили это как победу. Они также рассказали, что многие участники пришли на мероприятие принудительно.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с конца сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений причин назначения Трапезникова. Участники акции, прошедшей 27 октября, заявили, что проблема заключается не только в назначении Трапезникова, но и в целом в политике и нового главы республики Бату Хасикова, и предшественников.

26 сентября депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений причин назначения Трапезникова.

В Элисте 4 ноября прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства. Праздник на площади Победы в парке "Дружба" начался в 13.00 мск. На входах на площадь стояли рамки металлоискателя, было несколько десятков полицейских. Они стояли у рамок, по периметру площади, патрулировали на самой площади. С 13.00 до 14.00 мск на площади было несколько тысяч человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Церен Басангов.

"Участников было примерно столько же, сколько на нашем митинге (27 октября). Люди, конечно, были другие, и их сгоняли туда добровольно-принудительно. Я специально ходил, опрашивал людей, кто из какой организации. Они все там были из каких-то организаций, ходили, искали свои коллективы. Даже депутаты элистинского городского собрания, я видел, ходили и искали "своих". То есть многие там пришли организованно. Но было немало тех, кто пришел, по всей видимости, по призыву активистов в соцсетях. Многие подходили, здоровались с нами. Кстати, и бюджетники, госслужащие, которых обязали туда прийти, также выражали нам поддержку. Мы со многими поговорили", - рассказал Басангов.

"Праздник был хороший, но там привезли людей из районов. Они стояли, пока не выступил (глава республики) Бату Хасиков, а после этого больше половины разошлись. Я видел, как человек ходил и отмечал. Я подошел, а у него список. Я спросил: "Что, отмечаешь?" (Он ответил): "Да, отмечаю". Еще видел депутатов элистинского горсобрания и Народного хурала", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Санал Убушиев.

Журналист, активист Бадма Бюрчиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участники протеста заказали на следующий год календари с атрибутикой протестующих.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

"Мы изготовили календари на следующий год с нашей атрибутикой - с логотипом "Это наш город" и напечатанным на обратной стороне текстом песни "Сертн, сергцхятн, хальмгудм" ("Просыпайтесь, пробуждайтесь, калмыки" - эта песня стала своеобразным гимном протеста в Калмыкии, - прим. "Кавказского узла") - и на площади их раздавали. Мы раздали три тысячи экземпляров. Я считаю, то, что люди брали календари - это тоже выражение поддержки нашему движению. То есть почти вся площадь, все взяли по календарю", - рассказал он.

Бюрчиев также добавил, что песня "Сертн, сергцхятн, хальмгудм" несколько раз звучала со сцены еще до начала праздника.

По рассказам активистов, около 14.00 мск на сцене выступил глава республики Бату Хасиков. Он говорил про единство, про то, что надо сплотиться. Выступали и другие чиновники, а также представители духовенства из разных конфессий - буддизма, православия, ислама. Они все тоже призывали к миру и единству.

По словам Бюрчиева, после выступлений число собравшихся на площади уменьшилось более чем вдвое.

"После выступления Бату бюджетники разошлись. Если до выступления было около пяти тысяч человек, допустим, то после осталось порядка двух тысяч. А к 16.00, когда началось выступление музыкантов, людей уже почти не было, максимум несколько сотен. И основная масса - пожилые женщины, сидевшие по краям площади на лавочках. Молодежи почти не было", - рассказал Бюрчиев.

На фоне организованных властями мероприятий в День народного единства многие жители южных регионов России озвучили непонимание смысла праздника. Некоторые из них с ностальгией вспомнили о праздновании 7 ноября.

Он также отметил, что активисты никак не проявляли себя на мероприятии.

"Накануне мне и другим активистам звонили из полиции, спрашивали, что мы задумали. Мы говорили, что ничего не задумали, мы просто идем на праздник. В результате всё так и произошло, мы просто сходили на праздник. У них была информация, что мы готовим флешмоб, и они опасались, говорили нам, чтобы никаких флешмобов не было. Просили нас не выкрикивать лозунги, не приносить плакаты. И мы им это пообещали. Некоторые участники приходили с наклейками "Это наш город", но за наклейку нельзя же в полицию забрать", - рассказал Бюрчиев.

По его словам, флешмоб действительно не планировался.

"Мы их напугали обещанием флешмоба - и (и.о. главы администрации Элисты Дмитрий) Трапезников на мероприятии не выступил. Это тоже наша победа. Они побоялись его приводить. Информация о флешмобе была запущена намеренно, и это сработало. Хотя на самом деле мы ничего не собирались делать. Но в результате власти отказались от выступления Трапезникова, и мы считаем, что это победа. По статусу он должен был выступить. Это мероприятие для города значительное, и выступление главы города должно было быть, но его не было. Тем более - недавно назначенного главы города. Я думаю, он должен был обозначиться, но, видимо, они побоялись его подставлять под народный гнев", - заключил Бюрчиев.

1 ноября Бадма Бюрчиев написал на своей странице в соцсети Facebook призыв прийти на площадь в День народного единства. "Покажем лучшему в мире мэру настоящий День народного единства. Приходите 4 ноября на площадь Победы. Начало веселья в 13.00", - написал он.

Активисты заявили, что люди "не воспринимают" Трапезникова

Церен Басангов рассказал, что ему удалось поговорить на празднике с Хасиковым.

"Он на радио "Маяк" говорил, что все, кто вышел на митинг, априори против него, и я спросил его, считает ли он лично меня своим врагом. Он прямо не ответил, но сказал, что мы ведем "нечестную игру", перевираем его слова", - сказал активист.

По его словам, "люди не воспринимают" Трапезникова.

"Трапезников завел себе страничку в "Инстаграме". Написал одну новость - что планирует открыть приют для животных. И увидел реакцию людей - посыпались негативные комментарии. После этого страница была удалена... Он понял, что к людям ему выходить нельзя. Поэтому сегодня (4 ноября) ему и не дали слова. Такой праздник городской - и не выступил глава города, это очень странно. Они сами понимают, что люди его не воспринимают. Даже бюджетники, которых согнали", - сказал он.

По его мнению, сами власти понимают, что Трапезникова "не встретят овациями", но и "после речи Бату Хасикова оваций не было". При этом Басангов отметил, что сложно сказать, сколько человек пришло на митинг "по зову активистов".

"Мы пошли на праздник, потому что это День народного единства. Власти поставили вопрос так, что те, кто ходил на митинги - против Бату Сергеевича, как он сказал в интервью..., а те, кто придет сегодня (4 ноября) - те, мол, за него. Лично я хотел разрушить это, потому что мы тоже пришли на этот митинг. Так что на площади не были только те, кто якобы не поддерживает протестующих. Нас обвиняют, что мы делим народ, а мы доказали, что это не так... Мы приглашали тех, кто с нами не согласен, на наши митинги, обещали дать им слово. Никто не пришел. А мы пришли. Во-первых, потому что это не был митинг. Несмотря на то, что там были флаги "Единой России". Это общероссийский праздник, на который имеют право прийти все. И мы туда пришли по своей воле, в отличие от большинства тех, кто был на площади", - заключил Басангов.

"Лично я пришел на праздник просто как житель республики. Посмотреть, сколько придет людей, кто это будет, что будет происходить. Политических целей у меня не было... Никаких политических лозунгов на мероприятии не было. Было хорошее праздничное мероприятие, музыка играла, люди танцевали. Мы думали, что это будет в поддержку действующей власти, плакаты и тому подобное, но нет. Были плакаты - что-то про Россию, "Сила в единстве" и т. п. Когда проходили через рамки, полиция смотрела на лозунги, с какими плакатами люди идут. Я так понял, что они смотрели, чтобы не допустить политических лозунгов, которые были бы неуместны на праздничном мероприятии", - рассказал Санал Убушиев.

По мнению активистов, прошедшие митинги уже дают свои результаты, и один из них - то, что на акции 4 ноября не выступал Дмитрий Трапезников.

"По нашей информации, несколько назначений в местных органах власти уже не были сделаны - и именно по причине того, что люди выходят на митинги. И самому Трапезникову приходится работать под таким давлением, под пристальным вниманием. Так что мы останавливаться не планируем, потому что видим, что это эффективно. У людей появляется гражданская позиция, и это очень здорово. Мы рассматриваем Трапезникова как некую "прививку" - нам вирус привили, иммунитет сработал, и мы стали немного здоровее. Надеюсь, этот эффект не пройдет, когда уйдет Трапезников", - сказал Церен Басангов.

Власти пока не отреагировали на прошедшие митинги

Санал Убушиев посетовал, что конкретной реакции, однако, на прошедшие митинги протеста со стороны властей не последовало.

"Мы уже сделали всё, чтоб на нас обратили внимание. Но на нас внимания не обратили. А что еще должно произойти, сколько людей должно выйти? ... Мы на следующий день после первого митинга (13 октября) отправили принятую на нем резолюцию в администрацию главы республики, в Народный хурал, в элистинское городское собрание. А там же по закону на обращения граждан должны отвечать в течение месяца. Я думаю, 15-го числа мы будем ждать ответов. Может, будет какая-то реакция. Потому что мы же ходим на прием к депутатам. И один из депутатов сказал нам, что по нашей резолюции работают. Что подразумевается под словом "работать" - нам не разъяснили, но какие-то действия проводятся", - сказал он.

По его словам, если депутаты все-таки выберут Трапезникова, протесты продолжатся.

"Мы будем выставлять своего кандидата на конкурс. Мы уже практически согласовали кандидатуру. Но еще многие и сами будут "подаваться" на конкурс... Требования-то теперь минимальные - ни стажа не нужно, ни соответствия другим параметрам. Только высшее образование. А у нас будет единый кандидат, который будет согласован между активистами и будет устраивать народ", - сообщил активист.

Он считает удивительным, что до сих пор не известна дата проведения конкурса.

"Обычно, когда депутаты принимают "Положение о конкурсе", они сразу же объявляют начало приема документов, объявляют сроки его проведения. Это делается в тот же день, на том же заседании. У нас недавно была сессия в Черноземельском районном муниципальном образовании, где депутаты приняли положение и сразу же назначили конкурс - до 28 октября они принимают документы. А в Элисте, полагаю, специально идет затягивание, чтобы Трапезников мог "показать себя" - иначе говоря, пропиариться. Я не исключаю, что сегодняшнее мероприятие тоже выставят, как заслугу действующей власти", - заключил Убушиев.