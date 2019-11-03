33 человека приняли участие в пикете гуковских шахтеров

03 ноября 2019, 02:50

Участники пикета бывших работников "Кингкоула" в Гуково подписали обращение на имя губернатора и президента с просьбой помочь в ликвидации задолженности перед горняками. Пикетчики также пожаловались на невыдачу гуманитарного угля на фоне сильного похолодания.

Как писал "Кавказский узел", с наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. На последнем пикете 20 октября шахтеры рассказали, как собирают дрова для отопления своих домов из-за отсутствия угля. Одна из пикетчиц Валентина Зарбалиева анонсировала голодовку. На пикете 26 октября бывший работники "Кингкоул" написали обращение на имя прокурора, в котором потребовали обязать конкурсного управляющего "Замчаловского антрацита" еженедельно отчитываться о ходе торгов по подземным выработкам.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

2 ноября в Гуково прошёл пикет бывших работников "Кингкоул". Возле дома культуры шахты "Ростовская" собрались 33 горняка, передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

На акцию пришло мало людей, так как похолодало, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы горняков Татьяна Авачёва. Она также посетовала, что люди устали выходить на акции, так как надежды, что оставшуюся перед ними задолженность выплатят, все меньше.

Она сообщила, что торги по подземным выработкам "Замчаловского антрацита" перенесли на 14 ноября.

"На пикете мы написали обращение на имя губернатора Ростовской области, копию отправим на президента. Просим губернатора встретиться с шахтёрами, чтобы обсудить выплату оставшейся задолженности в 102 миллиона рублей и выдачу свыше ста тонн обещанного гуманитарного угля. Уже практически наступила зима, люди без угля мёрзнут, денег его купить нет. Денег у некоторых нет даже купить еду. Поэтому мы и просим губернатора вмешаться в ситуацию", - рассказала Авачёва.

Она показала корреспонденту "Кавказского узла" ответ за подписью заместителя главы Гуково Евгения Яковлева, в котором говорится, что сложности в решении проблемы с ликвидацией задолженности перед горняками "вызывает бездействие конкурсного управляющего ОАО "Замчаловский антрацит".

"Конкурсный управляющий на связь не выходит, на телефонные звонки администрации города Гуково не отвечает и более того, конкурсный управляющий [...] явку на судебное заседание о продлении конкурсного производства 19 августа 2019 года не обеспечил, отчет о проделанной работе не представил", - говорится в ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Участники митинга высказали корреспонденту "Кавказского узла" опасение, что им может не хватить угля на зиму.

"Ночью температура воздуха падала до минус десяти. Я утром посмотрел на градусник и стало страшно, как дальше жить. Одна надежда, если потеплеет. Летом собирал дрова, сваты дали пять мешков угля. Этого на долго не хватит. Пенсии получаю мало, ещё жена больная, много денег уходит на лекарства. Одна надежда на гуманитарный уголь. Деньги мне не должны, хожу на пикеты чисто из-за угля. Работал на шахте "Ростовская" до её закрытия проходчикам", - рассказал Александр Мезенцев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 3 ноября днем в Гуково будет плюс два градуса, ночью температура упадет до минус трех. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Екатерина Шумкина рассказала, что ее спасло то, что сентябрь и октябрь были относительно теплые. "У меня осталось с прошлой зимы семь вёдер гуманитарного угля и немного дров, этим и топлю. Угля в сутки уходит два ведра, так что надолго мне не хватит. Правда, обещают, что потеплеет. Планирую за это время купить тонну угля, хотя надо четыре. Но на большее мне не хватит денег. Пенсия небольшая, как раз на эту тонну и уйдёт. А на жизнь уже придётся деньги занимать и со следующей пенсии уже отдавать", - рассказала она.

По ее словам, ей еще должны - вместе с зарплатой, компенсацией и углем - около 120 тысяч рублей. "Если бы отдали эти деньги, я, конечно, смогла бы купить уголь и вообще поправить своё материальное положение", - сказала Шумкина.

Все 33 участника пикета поставили подписи под обращением к губернатору и президенту. Татьяна Авачёва рассказала, что в губернатор Василий Голубев 2 ноября посетил Красный Сулин. Она дождалась губернатора возле районной администрации и попросила принять письменное обращение. Губернатор забрал бумагу, пообещав рассмотреть обращение. Копию обращения в этот же день Татьяна почтой отправила президенту.

Валентина Зарбалиева, которая, по ее словам, объявила голодовку с 24 октября, в акции протеста участие не приняла. Она сообщила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что состояние ее здоровья ухудшилось.

Валентина Зарбалиева, у которой побывал 19 октября корреспондент «Кавказского узла», живет в хуторе Ясном Красносулинского района. Она работала на шахте "Ростовская", где ей остались должны 38 тысяч рублей и 4 тонны угля. По словам женщины, ее дому, который она получила еще работая на железной дороге, уже 70 лет, в нем нет никаких удобств, воды и газа. "Мне нужно на зиму 4 тонны угля, а купить его я не могу. Так собираю в округе разные ветки, часть забора сломала, нужно же чем-то топить. Хорошо, брат помогает, он тоже собирает в округе дрова и приносит мне. По ночам уже холодно, и иногда протапливаю печь, но пока стараюсь дрова экономить, спать ложусь тепло одетая", - рассказала Валентина Зарбалиева. 28 октября стало известно, что Зарбалиева добилась от властей района обещания переселить ее из аварийного жилья в следующем году.

По словам Зарбалиевой, 29 октября ей привезли четыре мешка угля от главы поселения, а также пообещали еще два мешка. Дополнение "Кавказского узла" от 8.46 мск 3.11.2019: пообещали еще две тонны угля. "Как только привезут мне этот уголь, я перестану голодать", - заявила она.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями конкурсного управляющего "Замчаловского антрацита" по поводу сведений, изложенных в ответе за подписью заместителя главы Гуково Евгения Яковлева.