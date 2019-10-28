Жительница Ростовской области добилась реакции чиновников на проблему с жильем

28 октября 2019, 15:52

Объявившая голодовку бывшая работница "Кингкоула" Валентина Зарбалиева добилась сегодня от властей Красносулинского района обещания переселить ее из аварийного жилья в 2020 году. Она согласилась прекратить акцию протеста, если получит материальную помощь для покупки угля на зиму, но не стала переезжать в съемную квартиру из-за нехватки денег на коммунальные услуги.

Как писал "Кавказский узел", жительница хутора Ясного Валентина Зарбалиева 24 октября уведомила администрацию Красносулинского района о начале голодовки. Бывшая работница шахты "Ростовской" требует переселить ее из аварийного жилья. Она отметила, что и до голодовки плохо питалась из-за недостатка денег.

По словам Зарбалиевой, ей остались должны 38 тысяч рублей и четыре тонны пайкового угля - как раз столько, сколько нужно на зиму. Сейчас, чтобы отопить дом, женщина вынуждена собирать ветки. Самому дому уже 70 лет, в нем нет ни водопровода, ни газа. Зарбалиева - одна из участников еженедельных пикетов, которые проводят в Гуково бывшие работники компании "Кингкоул".

Сегодня Валентина Зарбалиева приехала в Красный Сулин, где встретилась с районными чиновниками. Она заявила, что не прекратит голодовку, пока ей не предоставят новое жилье.

Первый замглавы района Лариса Хильченко ответила, что в этом году рассматривается лишь возможность аренды для Зарбалиевой временного жилья, а купить новую квартиру или дом администрация не может. "Мы знаем, что ваш дом признан аварийным. Также то, что не вы, а ваш брат собственник. Денег в бюджете не заложено на приобретения вам другого жилья в этом году, но на следующий год мы обязательно внесем нужную сумму, а пока готовы для вас снять квартиру или дом в Гуково. Оплачивать будем мы, вам же придется платить только за коммунальные услуги", - сказала Хильченко.

Зарбалиева сказала на это, что предпочтет дожидаться постоянного жилья в аварийном доме, потому что ее пенсии не хватит для оплаты коммунальных услуг, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на встрече. При этом Зарбалиева пожаловалась на то, что ей нечем отапливать дом. "Я вчера пыталась согреться с помощью дров, но печка старая, чадит, и вот сюда я даже приехала в одежде, которая вся провоняла дымом. Так и угореть можно", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель главы администрации Красносулинского района по вопросам социальной политики Лада Матвиенко предложила Зарбалиевой обратиться в управление соцзащиты населения, чтобы получить материальную помощь на приобретения угля. Глава Ковалёвского сельского поселения Николай Изварин пообещал со сбором нужных документов, а также из своего резерва пообещал в ближайшие дни купить и привести Зарбалиевой одну-две тонны угля на ближайшее время.

Николай Изварин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже сегодня мог бы снять Зарбалиевой квартиру в Гуково. "Я уже нашел человека, который сдает жилье, мне нужно дать ему ответ. Валентине не придется платить за съем, а только оплачивать, газ, свет, воду, но она отказывается", - сказал он.

Протестующая согласилась с предложением, но отметила, что не прекратит голодовку, пока ей не привезут уголь. Она пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что не доверяет чиновникам. "Тут уже вопрос стоит о выживании, мне терять нечего. Либо я замерзну зимой, либо придется еще поголодать", - сказала Зарбалиева.

Она отметила, что не стала связывать голодовку с долгами "Кингкоула" перед ней, "чтобы не мешать одно с другим". "Сейчас, как решится эта проблема, тогда буду думать, как решать вопрос по долгам на шахте, а мне должны 38 тысяч рублей и уголь. Возможно, придется и по долгам объявлять голодовку - это крайняя мера, но у меня нет другого выхода", - заявила Валентина Зарбалиева.

Голодающая пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" на свое самочувствие. "Самочувствие мое давно нельзя назвать нормальным, у меня было два инсульта. Питаюсь я плохо, денег покупать достаточно продуктов у меня нет. Поэтому голодовка для меня - привычное дело. За эти дни, как я голодаю, меня два раза посетили сотрудники администрации, смотрели, как я живу. Один раз приезжала скорая. Поговорили со мной, узнали о состоянии здоровья, осмотрели и уехали", - рассказала протестующая.

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Валентины Зарбалиевой.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" размещает на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".