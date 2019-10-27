Депутаты не смогли встретиться с Арсеном Бабаяном

27 октября 2019, 03:47

Депутаты от фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян и Ани Самсонян хотели встретиться с арестованным на два месяца бывшим заместителем главы аппарата парламента Армении Арсеном Бабаяном, но администрация исправительного учреждения запретила.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший замруководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян был задержан 21 октября. Он обвинен в служебном подлоге и содействии узурпации власти. 24 октября суд вынес решение арестовать его, но при этом удовлетворил жалобу защиты и признал неправомерным постановление следователя о задержании Бабаяна.

Еще одним подозреваемым по этому делу стал спикер Национального собрания Ара Баблоян. По версии следствия, когда председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян в 2018 году слагал свои полномочия, Арсен Бабаян подделал дату его заявления, чтобы новый глава суда, Грайр Товмасян, успел вступить в должность по старой Конституции. Если по старым законам главным судьей КС можно было оставаться до 70-летнего возраста, то новые ограничивают срок его полномочий шестью годами и не дают права на переизбрание.

Администрация уголовно-исправительного учреждения "Вардашен", где содержится бывший замглавы аппарата Парламента Армении Арсен Бабаян, обвиняемый в содействии узурпации власти, не разрешила встретиться с Бабаяном, сообщил секретарь парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян 25 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Горгисяна, для того чтобы понять, в какой ситуации оказался Бабаян, которому суд продлил арест на два месяца, но при этом счел незаконным задержание, он вместе с депутатом той же фракции Ани Самсонян решил встретиться с задержанным и уточнить его позицию.

"Для нас это (запрет встретиться с Бабаяном) было неожиданно. Оказывается, следователь наложил запрет на встречи, и этот запрет распространили и на депутатов", – отметил Горгисян, добавив, что практика прежних властей продолжает действовать и сейчас.

Депутат Ани Самсонян в видеообращении на странице в соцсети Facebook заявила, что считает арест Арсена Бабаяна незаконным. По ее словам, Бабаяна обвиняют по 314-й статье Уголовного кодекса Армении, но данная статья подпадает под акт амнистии.

"В данном случае даже запрещается возбуждать уголовное дело и уголовное преследование. А посещение арестованных в тюрьмах в любое время суток – прямая обязанность депутатов. Фактически администрация Вардашенской тюрьмы воспрепятствовала нашей депутатской деятельности", – отметила Самсонян.

Какими-либо комментариями от представителей исправительного учреждения, где содержится Арсен Бабаян, "Кавказский узел" пока не располагает.