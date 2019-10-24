Арсен Бабаян арестован по делу об узурпации власти

24 октября 2019, 17:09

Суд вынес решение об аресте бывшего замглавы аппарата парламента Армении Арсена Бабаяна по делу о смене главы Конституционного суда. При этом суд признал незаконным задержание Бабаяна.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший замруководителя аппарата парламента Армении Арсен Бабаян был задержан 21 октября. Он обвинен в служебном подлоге и содействии узурпации власти.

Еще одним подозреваемым по этому делу стал спикер Национального собрания Ара Баблоян. По версии следствия, когда председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян в 2018 году слагал свои полномочия, Арсен Бабаян подделал дату его заявления, чтобы новый глава суда, Грайр Товмасян, успел вступить в должность по старой Конституции. Если по старым законам главным судьей КС можно было оставаться до 70-летнего возраста, то новые ограничивают срок его полномочий шестью годами и не дают права на переизбрание.

О заключении Арсена Бабаяна под стражу корреспонденту "Кавказского узла" сообщила адвокат Лусине Саакян. По ее словам, защита просила об освобождении Бабаяна под залог, оставив сумму на усмотрение суда.

"Каких-либо показаний о том, что Бабаян нарушил закон, нет. Наоборот, есть заявления экс-спикера Ары Баблояна и экс-главы Конституционного суда Гагика Арутюняна, свидетельствующие, что все было в рамках закона. Учитывая, что дело политическое, а на судебную систему оказывают давление, защита предложила залог, чтобы суд смог показать свою независимость. Но этого не произошло. Арсена Бабаяна оставили под стражей, чтобы добиться поставленной цели – прекращения полномочий Грайра Товмасяна", - заявила Саакян.

При этом суд удовлетворил жалобу защиты и признал неправомерным постановление следователя о задержании, отметила Лусине Саакян. "Бабаян сможет лишь требовать компенсации за незаконное задержание. Суд нарушил закон, искусственно затянув рассмотрение жалобы. По закону, жалобу защиты суд обязан был рассмотреть в течение 24 часов после задержания. Но суд перенес слушания, так как следственный орган не обеспечил присутствие Бабаяна. И вместо того, чтобы дать [следствию] время привезти его в суд, суд продержал [Бабаяна под стражей] столько, чтобы совместить слушание жалобы и ходатайство следствия об аресте, зная, какое решение будет принято. Это все результат давления на суд", - считает адвокат.

Защита обжалует постановление об аресте, сообщила Лусине Саакян. "Но надежды, что апелляционная инстанция примет решение в соответствии с законом, нет. Исчерпав местные судебные инстанции, защита непременно обратится с жалобой в ЕСПЧ", - подчеркнула она.

Экс-спикер парламента Ара Баблоян заявил о своей невиновности. При этом он не стал раскрывать деталей дела, сославшись на тайну следствия. "Я подписал прошение Гагика Арутюняна 2 марта, и сообщение об этом опубликовано на официальном сайте парламента. То есть я не 5 марта подписал его задним числом. А вот почему этот документ был опубликован в электронной системе официальных документов 5 марта, пусть выясняют следователи", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Баблояна, сказанные им на брифинге 23 октября.

Адвокат Ары Баблояна Арам Вардеванян отказался от комментариев, также сославшись на тайну следствия. "На данном этапе защита считает нецелесообразным комментировать процесс", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Специальной следственной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что подозреваемый Ара Баблоян оставлен на свободе под подписку о невыезде.

Напомним, что дело об узурпации власти возбуждено по жалобе депутата парламента Армана Бабаджаняна, который усомнился в законности вступления в должность нынешнего главы Конституционного суда Грайра Товмасяна. Уголовное преследование Товмасяна возможно только с разрешения Конституционного суда, и следствие не назвало его подозреваемым. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, правозащитники и журналисты заявили, что парламент должен принять резолюцию об узурпации власти прежним режимом, и это повысит эффективность реформ в Армении.