Верховный суд Республики Дагестан. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

22 октября 2019, 16:34

Ашик Махачев оставлен под арестом на месяц

Верховный суд Дагестана до 22 ноября продлил арест бывшего главы одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Ашика Махачева, обвиняемого в участии в преступном сообществе.

Как писал "Кавказский узел", Ашик (Ашикмагомед) Махачев был задержан по делу о взятках при назначении инвалидности. Задержанный приходится братом главе ведомства Магомеду Махачеву, заявили источники. После задержания Ашик Махачев находился под домашним арестом, но 30 июля 2018 года Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу. 19 июля суд продли его арест до 22 октября, это решение было оставлено в силе 5 августа.

Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста Ашика Махачева Верховный суд Дагестана рассмотрел 18 октября. Рассмотрев ходатайство следователя, суд пришел к выводу, что основания и обстоятельства заключения обвиняемого под стражу не изменились, необходимость в сохранении раннее избранной меры пресечения не отпала. В итоге было решено оставить Махачева под стражей еще на 1 месяц - до 22 ноября, говорится в сообщении от 21 октября на сайте Верховного суда Дагестана.

Также 18 октября на месяц, до 25 ноября, был продлен арест еще одному обвиняемому в участии в этом преступном сообществе – Гюлмураду Эскендарову, сказано в сообщении.

Напомним, по этому же делу под арестом в Дагестане находится бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев, несколько его подчиненных, а также брат бывшего главы республики Раджаб Абдулатипов. В феврале стало известно, что в республике по результатам проверки работы закрыты три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы.

По версии следствия, сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану получали взятки за выдачу справок об инвалидности. В 2017 году в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей, заявила прокуратура Дагестана.

Новости о кадровых чистками в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Журналисты расценили преследование Махова как попытку ослабить клан Омаровых", "Глава дагестанского села обвинен в присвоении земельного участка", "Фикрет Раджабов оставлен под арестом".

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