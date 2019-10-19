Друг и жена рассказали о жизни Дымовского после увольнения из полиции

19 октября 2019, 21:07

Алексей Дымовский, заявивший ранее о злоупотреблениях в полиции и арестованный в Новороссийске по обвинению в хранении взрывчатки, в течение последних двух лет является членом городской общественной комиссии по контролю за работой полицейских. В последнее время он жил натуральным хозяйством и искал свое предназначение, рассказали жена и друг Дымовского.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября бывший майор полиции Алексей Дымовский был задержан в Новороссийске по подозрению в перевозке взрывчатых веществ. 17 октября суд постановил арестовать его до 15 ноября. Арест назначен потому, что у Дымовского нет постоянной работы и прописки на Кубани, пояснил адвокат и пообещал обжаловать решение суда.

Алексей Дымовский стал широко известным после того, как 5 ноября 2009 года выступил с открытым видеообращением к председателю правительства и офицерам России, заявив о злоупотреблениях в полиции. После этого он был уволен из органов внутренних дел "за клевету" и создал общественное движение "Белая лента", говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Алексея Дымовского.

В квартире жены Дымовского прошел обыск

Жена Алексея Дымовского Анна Захарова сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что в ее квартире в Новороссийске 18 октября прошел обыск, поскольку во время задержания полицейские у ее супруга не обнаружили личного мобильного телефона.

"Я сказала следователю, что я телефон потеряла, следователь мне не поверил, решил проверить. Нашли старый мой резервный телефон и старый Алексея планшет, который изъяли, все это опечатали", - сообщила Анна Захарова.

Она отметила, что обыск длился два часа и проводился формально. "Видно было, что они его нехотя делали. Когда обыск закончился, я поняла, что могла бы спрятать в квартире что-нибудь покрупнее телефона", - сообщила женщина.

Захарова рассказала, что в городской квартире они с Алексеем Дымовским не жили, она была перевалочным пунктом. "Мы жили на даче, я и сейчас здесь, потому что у нас собака, птица домашняя, кошка, нужно всех каждый день кормить. В город мы выезжали по необходимости. Постирать, потому что дача не очень благоустроенная", - рассказала Захарова.

До задержания Дымовский записал серию видео, в которых заявил, что хотел добровольно сдать тротил кубанским силовикам. Он утверждает, что тротил был вещдоком, который силовики вместо того, чтобы уничтожить, выбросили в овраг. По мнению супруги Дымовского Анны Захаровой, ее мужа нарочно задержали, когда он вез тротил в полицию, чтобы силовики не понесли ответственность за оставление опасных веществ в общедоступном месте. Ранее адвокаты подтвердили планы Дымовского добровольно сдать взрывчатку и считают, что он может избежать наказания.

Дымовский до ареста жил натуральным хозяйством

В последнее время, по словам жены и друга Дымовского, он жил натуральным хозяйством и изучал различные религиозные течения.

Как рассказала Анна Захарова, ни она, ни ее муж не имели постоянного места работы. Сама Анна имеет сертификат преподавателя йоги и отмечает, что увлекла ею своего мужа.

"Он рубил дрова, обливался холодной водой каждое утро. Мы с ним ездили в прошлом году на Алтай, и он там во все проруби нырял в 30 градусов мороза. Я думаю, что это может себе позволить только здоровый человек. То, что он здоров и физически, и психически, я за это ручаюсь", - заявила Анна Захарова.

По ее словам, Дымовский был лишен всех льгот сотрудника МВД и пенсии не получал, поскольку был уволен из органов по порочащим обстоятельствам. "Я думаю, что с его взглядами и отношением к органам он не будет никогда получать материальную помощь от государства", - добавила Анна Захарова.

Она отмечает, что Дымовский последние несколько лет жил исключительно натуральным хозяйством. "Домашняя птица, сад, огород. Для того чтобы жить нормально, вести здоровый образ жизни, много денег не нужно. Он стал жить в гармонии с природой и с самим собой", - рассказала женщина.

Она считает неправильным, что отсутствие регистрации Дымовского в Новороссийске стало поводом для его ареста. "У него есть постоянное место жительства, у него есть хозяйство, которое, знаете, как привязывает. Мы в Крым не смогли за все лето выехать, потому что не на кого было оставить кур, уток, собаку. За животными нужно следить каждый день. Хотя хозяйство небольшое, это для себя, не на продажу", - добавила Захарова.

Друг Дымовского, координатор проекта "Гражданин и полиция" Московской Хельсинкской группы Вадим Карастелев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что последние несколько лет бывший майор полиции искал себя и свое предназначение.

"Мало кому дано такое - время и возможности искать себя в разных сферах. Он изучал различные религиозные течения. Не столько читал о них, сколько разговаривал с людьми, которые верят во что-то. Он искал ответ на вопрос, что такое правда, и как на этот вопрос отвечают различные религиозные деятели. В результате у него сформировалась свое собственное представление о мире, о правде", - сообщил Вадим Карастелев.

Он отметил, что Дымовский продолжает этот поиск, а также занимается своим хозяйством. "Алексей занимался собственным приусадебным хозяйством - выращивал курочек, уточек, кроликов сейчас взял, выращивал табак", - сообщил Карастелев.

По его словам, Алексей Дымовский занимался и общественной деятельностью - вместе с Карастелевым последнее два года он входил в состав общественной комиссии по контролю над полицией в городе Новороссийске. Члены этой комиссии проверяли отделы и отправляли отчеты в МВД, сообщил Карастелев.

При этом задержание и арест Дымовского Вадим Карастелев не связывает с деятельностью друга в качестве члена общественной комиссии по контролю над полицией. "Она была эпизодическая, ничьих интересов он не задевал и никому дорогу не переходил. Мне кажется, основное, из-за чего так жестко с ним обошлись и, видимо, прослушивали телефон, и, может быть, даже была какая-то слежка в последнее время, связано с теми вещдоками, которые он хотел сдать - это тротил", - рассказал Карастелев.

Он отметил, что силовики боялись наказания за неправильную утилизацию вещдоков в виде тротила, поэтому не реагировали на сообщения Дымовского о его находке, а потом арестовали его.

"Мы не обсуждали с ним тему тротила, что он с ним хочет что-то сделать, а вот то, что он звонил в центр "Э" по Краснодарскому краю три месяца назад, и его сообщение проигнорировали, это наталкивает на серьезные размышления о безопасности", - рассказал Карастелев.

Он сообщил, что Алексей Дымовский был зарегистрирован по месту жительства на Алтае, куда планировал переехать с друзьями и жить там в экопоселении. "Алтай дает ему силу и энергетику, он там много времени проводил, познакомился с людьми, жил там, помогал им по хозяйству, дочь свою туда возил, они там немного жили. Он там прописался для того, чтобы открыть там пасеку, развивать другие натуральные виды производства и как-то себя обеспечивать", - заключил Вадим Карастелев.