Суд взял паузу для поисков экспертного учреждения по делу Цкаева

19 октября 2019, 02:03

Санкт-Петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы отказалось проводить повторную экспертизу по делу умершего в отделе полиции жителя Северной Осетии Владимира Цкаева, сославшись на занятость и отсутствие необходимых специалистов. Суд объявил недельный перерыв для поисков нового экспертного учреждения.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Цкаева рассматривается Ленинским райсудом Владикавказа с 18 февраля. 7 октября суд по требованию адвоката одного из обвиняемых назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу. Потерпевшая сторона сочла это очередной попыткой затянуть процесс. На заседании 14 октября стало известно, что по запросу суда республиканская судмедэкспертиза предоставила биоматериал Цкаева, который должен быть направлен на новую комплексную судебно-медицинскую экспертизу, а также диск с видеозаписью. Было решено на следующее заседание пригласить специалистов для того, чтобы разобраться в том, что именно прислано в суд,

Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в 2015 году. Силовиков хотели отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, и оно дошло до суда. На скамье подсудимых - десять полицейских. Цкаева подозревали в нападении на полицейского Плиева, но спустя две недели после гибели Цкаева его сосед Марат Букулов признался, что это он стрелял в полицейского. Суд приговорил Букулова к 2,5 года колонии, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

На заседание 18 октября пришли самые близкие родственники потерпевшей - мама и тетя Земфиры Цкаевой, сестры и племянницы Владимира Цкаева, двое неравнодушных людей и журналисты, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

В суд была приглашена эксперт, завотделением судебно-медицинской экспертизы Владикавказа филиала №2 111 Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России Наталья Олейник, которая проводила повторное вскрытие трупа Владимира Цкаева. При ней была открыта коробка из Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) и она подробно рассказала присутствующим, какой именно биоматериал для экспертизы там находится.

Затем в суде в качестве свидетеля выступил замруководителя БСМЭ Северной Осетии Тамерлан Гобеев. По его словам, 16 октября он получил телефонограмму о вызове в суд и попросил секретаря найти все сведения о движении документов относительно смерти Цкаева. В архиве БСМЭ обнаружилась папка с документами по делу Цкаева, которая принадлежит следственному управлению Следственного комитета Северной Осетии. Каким образом она там оказались, Гобеев ответить не смог, он лишь предположил, что их забыли, когда был возвращена экспертиза из Москвы.

По информации суда, когда из Бюро судебно-медицинской экспертизы прислали коробку с биоматериалом Цкаева и диск с видеозаписью, то сказали, что больше ничего по этому делу нет. В суде папка с документами была вскрыта. В ней оказались медкарта Цкаева, копии допросов разных свидетелей, письмо из республиканской клинической больницы с копией записи кардиограммы от 01.11.15 года Цкаева, копия акта судебно-медицинского исследования на Цкаева и другие документы. Все это были документы, котрые следователь отправлял на экспертизу в Москву в 2016 году.

Суд постановил приобщить эти материалы к уголовному делу, несмотря на то, что адвокаты подсудимых возражали против этого. Защитница обвиняемого Хохоева Элина Джиоева заявила, что она против потому, что неясно, как эти материалы попали в Бюро судебно-медицинской экспертизы. «Нам непонятен источник этих документов», - сказала она.

Суд заявил, что копии все этих материалов уже имеются в уголовном деле.

На судебном заседании стало известно, что суд направил запрос в Санкт-Петербургское БСМЭ и 17 октября оттуда был получен ответ, что решение поставленных перед экспертами вопросов требует включения в состав экспертной комиссии специалистов в области клинических дисциплин, которые в их штате отсутствуют. В ответе экспертного учреждения также говорится, что в виду загруженности и невозможностью привлечения необходимых специалистов проведение экспертизы по интересующим суд вопросам не представляется возможным.

Судья завил, что необходимо дополнительное время для поисков нового экспертного учреждения и назначил следующее заседание на 25 октября.

Поиск учреждения для проведения экспертизы затянулся

«Сегодня было техническое, но очень важное заседание с тем, чтобы установить тот материал, который будет направляться на экспертизу. Что касается экспертного учреждения, оно пока, к сожалению, под вопросом... Выход все равно будет найден и какое-нибудь учреждение заново их исследует. Хотя у нас нет никаких сомнений в том, что результаты будут такими же», - сказал после суда корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Земфиры Цкаевой Виталий Зубенко

Жительница Владикавказа Мадина Джуссоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уже не первый раз приходит на судебный процесс.

«Я все четыре года слежу за процессом по делу об убийстве Цкаева и вижу, что он неимоверно затянулся", - сказала она. "После заявления обвиняемых о том, что нужна дополнительная экспертиза, я окончательно убедилась в том, что дело хотят затянуть до бесконечности, надеясь на то, что ажиотаж спадет и общество смирится с несправедливостью... я верю, что поступаю правильно, приходя на заседания, чтобы поддержать Земфиру и буду с ней до тех пор, пока ей это нужно», - отметила Джуссоева.