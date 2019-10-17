Афганцы продолжили пикет в Махачкале после встречи с Васильевым

17 октября 2019, 23:59

Глава Дагестана Владимир Васильев провел короткую встречу с двумя участниками пикета ветеранов-афганцев и пообещал им благотворительную поддержку. Протестующие остались недовольны результатами встречи и продолжили акцию.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. По просьбе духовенства ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, требуя приема у главы Дагестана Владимира Васильева.Власти более четырех недель не реагировали на протест и пикетчики грозились мобилизовать всех сослуживцев, чтобы протест стал массовым. 14 октября один из участников акции, председателя Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалала Джалалова, был госпитализирован с подозрением на инсульт.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье. Многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. 4 октября протестующие записали обращение к Владимиру Путину, пригрозив, что протесты афганцев вспыхнут в разных регионах страны.

Глава Дагестана Владимир Васильев провел сегодня короткую встречу с двумя участниками пикета ветеранов-афганцев, который продолжается в махачкалинском парке уже 31 день. По словам пикетчиков, их пригласили в дом правительства, но не предупредили, что Васильев примет их. Активистов Магомеднаби Магомедшарипова и Муршида Абдулгусейнова просто провели к кабинету главы Дагестана.

Беседа главы республики с ветеранами продлилась не больше 10 минут, так как руководитель региона спешил на самолет, сообщил Магомеднаби Магомедшарипов корреспонденту "Кавказского узла".

«Время у нас было ограничено, высказаться по всем нашим вопросам не удалось. Но глава республики сообщил, что будет помогать привлекать средства от крупных бизнесменов в созданный нами благотворительный фонд. Первый транш, как он сказал, поступит уже до конца года. Это, как предполагается, небольшая сумма. Наш вопрос он пообещал решать постепенно», - рассказал активист.

Афганцы решили пока не продолжать пикет и остались в палатке, отметил глава инициативной группы Гасайни Гасайниев. «Это не та встреча, о которой мы просили. К сожалению, наши вопросы так и остаются без ответа. Нам сейчас необходимо взвесить все, что произошло сегодня. Завтра соберутся все, кто принимал участие в акции, мы обсудим и решим, как поступать дальше», - пояснил он.

Очередь на жилье - 11 тысяч человек

Круглосуточно в пикете участвуют 13 человек. В самой палатке разместиться могут только 11 человек, поэтому остальные ночуют в припаркованных рядом машинах. Три дня назад к пикету присоединился Али Магомедов - он тоже ветеран Афганской войны, который до сих пор не получил жилье. Мужчина приехал в Махачкалу, как только узнал об акции.

Магомедова призвали в армию в 1985 году и он сам изъявил желание отправиться в Афганистан, так как в 1980-1982 годах в Афганистане служил его старший брат. «Тогда к афганцам было уважительное отношение. Мой брат был дважды ранен на войне, но когда в военкомате спросили, где я хочу служить, я сразу ответил что в Афганистане», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отбыв три месяца «карантина» в Грозном, Магомедов отправился на войну. Он прослужил в Афганистане два года и два месяца, задержавшись на несколько месяцев до прибытия новобранцев. «Служил командиром отделения, замкомандиром роты. Участвовал в пяти крупных операциях по всему Афганистану», - вспоминает мужчина.

Вернувшись из армии, он получил профессию медбрата и отучился в исламском университете. «В 2003 году я начал собирать документы, чтобы встать в очередь на улучшение жилья. На оформление всего ушло несколько лет, потому что приходилось собирать справки. Документы я сдавал в Буйнакске, так как прописан там, но жил я в то время Левашинском районе. Последний раз, когда узнавал, в списках на жилье передо мной было больше 11 тысяч человек», - сказал Али.

С тех пор, как Магомедов подал документы, у него родилось пятеро детей. Сейчас он живет в селении недалеко от Махачкалы в железном вагончике, который оставил ему его товарищ.

Прохожие посочувствовали афганцам

Дагестанские власти давно должны были среагировать на требования афганцев, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» махачкалинцы. Из 10 человек, проходивших через парк Воинов-интернационалистов мимо палатки, только трое отказались говорить с корреспондентом, сославшись на занятость. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения респондентов.

Жительница Махачкалы Джамиля работает недалеко от парка и ежедневно проходит мимо палатки. «Очень плохо, что правительство так долго не реагирует», - посетовала женщина.

«Конечно, это не дело. Разве можно столько времени не обращать внимание на них. Они же требуют то, что государство им обещало дать», - сказала махачкалинка Настя.

Прохожий Рашид отметил, что знает о жилищной проблеме пикетчиков, так как общался с ними. «Когда людей не слышат, они привлекают внимание к себе: кто-то пишет письма в правительство, кто-то выходит на улицу с плакатом. Афганцы решили таким образом заявить о своих проблемах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из опрошенных оказался бывшим работником комиссариата. Владимир рассказал, что «отправлял и встречал солдат из Афганистана».

«Я не узнавал, почему люди не получили жилье. Это нужно выяснять - куда делись деньги, выделенные на ветеранов, вообще выделялись ли они. Пока это не выйдет на федеральный уровень, местные власти будут игнорировать их требования», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Бикачай знает о проблемах афганцев. По словам женщины, семья ее сестры находится в аналогичной ситуации. «Муж моей сестры, они живут в Казбековском районе, тоже служил в Афганистане. И ему не выдают жилье, хотя он собирал документы. Я ему даже позвонила и сказала, что тут в парке собрались афганцы и предложила присоединиться к ним. Но он ответил, что уже смирился с тем, что ничего не получит», - сказала она.