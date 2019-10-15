Участники акции афганцев в Махачкале упрекнули власти в равнодушии к их проблемам

15 октября 2019, 18:40

Госпитализированный 14 октября с пикета ветеранов-афганцев в Махачкале Джалал Джалалов проходит лечение в больнице. Он сообщил, что участвовал в акции с целью поддержать своих сослуживцев. Сегодня уже 29-й день с начала акции, однако власти не отреагировали на нее, посетовал лидер протестующих Гасайни Гасайниев.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. По просьбе духовенства ветераны прекратили голодовку, но остались в парке, требуя приема у главы Дагестана Владимира Васильева. 4 октября протестующие записали обращение к Владимиру Путину, пригрозив, что протесты афганцев вспыхнут в разных регионах страны. 7 октября они констатировали, что власти уже три недели игнорируют протест. 11 октября участники пикета ветеранов заказали большую утепленную палатку и заявили, что готовы мобилизовать всех сослуживцев, чтобы протест стал массовым. 14 октября один из участников акции, председателя Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана Джалала Джалалова, был госпитализирован с подозрением на инсульт

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье. Многие ветераны жалуются, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. По словам ветеранов-афганцев, они хотят попросить Васильева содействовать в пересмотре законодательства.

Джалал Джалалов рассказал о своих мотивах участия в акции

Ухудшение состояния здоровья Джалал Джалалов, который встретил свое 60-летие в начале октября в палатке в махачкалинском парке, чувствовал еще в первые дни голодовки. Об этом он сам рассказал он корреспонденту «Кавказского узла» сегодня по телефону.

«Об этом я не давал никому знать. В последние дни стало еще хуже, три дня назад я ездил ночевать домой. Последние два дня уже тяжело было вставать. Вчера я попытался встать, но сразу упал и ударился головой», - сообщил Джалал Джалалов.

Джалалов жаловался на постоянное головокружение, подтвердил другой участник пикета Селим Селимов. «Эти дни он лежал, практически не вставая. Говорил, что чувствует, как немеет рука. После того, как он упал, пытаясь встать, мы вызвали «скорую помощь», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Селим Селимов.

Приехавшая бригада врачей увезла Джалалова в Республиканскую клиническую больницу, его госпитализировали в первое неврологическое отделение медучреждения.

«Врачи практически сразу взяли анализы, оперативно сделали МРТ. Результаты всех обследований пока еще не готовы, поэтому точный диагноз еще не назвали. Но говорят, что я был в предынсультном состоянии», - пояснил Джалал Джалалов. По его словам, чувствует себя он по-прежнему неважно и с трудом встает с постели.

Джалал Джалалов рассказал также, что принимает участие в акции протеста с первого дня. По словам мужчины, он приехал в Махачкалу не для того, чтобы отстаивать личные интересы, а поддержать своих сослуживцев, которые до сих пор не могут получить жилье. Сам Джалалов, с его слов, в улучшении жилищных условий не нуждается. «Я здесь не для того, чтобы защищать свои интересы. В Буйнакске не так остро стоит проблема, хотя еще и не все ветераны обеспечены жильем. Но я решил принять участие в акции, чтобы защищать интересы всех ветеранов Дагестана, России. Все они мои братья по оружию и останутся ими. Мы как были в молодости все за одного, так и сейчас будем. Поэтому я и приехал поддержать сослуживцев», - пояснил Джалал Джалалов.

«Неужели ветераны-афганцы не заслужили того, чтобы с ними встретился глава республики», - посетовал он.

Ветераны-афганцы не понимают, почему власти не слышат их

Пикет афганцев в парке воинов-интернационалистов длится уже 29 дней, и до сих пор «от властей нет абсолютно никакой реакции», отметил глава инициативной группы ветеранов Гасайни Гасайниев. Сейчас в палатке на ночлег остаются одиннадцать человек, еще двое вынуждены спать в машине, так как в палатке нет больше места, рассказал Селим Селимов.

«Бездействие властей довело людей до того, что они, оставив все дела, живут в палатке. Но до этого нет никому никакого дела. Мы все здесь все еще в ожидании», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Гасайни Гасайниев.

По его словам, «такое несправедливое отношение к ним» сказывается на здоровье ветеранов, некоторым из которых уже перевалило за 60 лет. «Конечно, нервы не выдерживают. Люди тяжело переносят несправедливость. Здесь есть афганцы, которые после войны 25 лет прослужили в МВД, участвовали в боевых действиях в Ботлихе, в чеченских событиях. Но так до сих пор и не получили жилья. Нас просто загнали в тупик», - отметил активист.

Пикет, говорит Гасайниев, организован не только для решения проблем ветеранов афганской войны Дагестана. «Мы здесь не для того, чтобы решить конкретную проблему отдельно взятого человека. Здесь глобальный вопрос, затрагивающий не только дагестанских афганцев, но и ветеранов боевых действий всех локальных войн. То, что в 2004 году «Единая Россия» приняла закон, который разделил ветеранов на две группы – тех, кто встал в очередь на улучшение жилья до 1 января 2005 года и после – привело к тому, что за эти 15 лет ни один из тех, кто сдал документы после наступления 2005 года, не получил жилья и не смог улучшить жилищные условия», - пояснил Гасайни Гасайниев.

«Мы не ожидали, что глава так будет обращаться с солдатами, своим гражданами. Что придется держать 12 дней голодовку и жить неизвестно еще сколько в палатке только для того, чтобы попасть на прием», - отметил участник акции Шамиль Магомедов.

Гасайни Гасайниев не исключает, что в корне проблем ветеранов-афганцев есть коррупционная составляющая. «Мы хотим это все изложить главе Дагестана, дать ему наше видение решения проблем. Но нас или не пускают к нему, или он не хочет нас видеть. Мы пока в недоумении. Недоумевают и люди, которые просто гуляют в парке и видят нашу палатку. Они подходят, интересуются, общаются с нами. И задаются вопросом, а о каком вообще патриотизме в стране может идти речь», - заявил Гасайни Гасайниев.

Он подчеркнул, что участники акции будут твердо стоять на своем и, если и дальше не будет реакции, «предпримут все, чтобы их услышал президент страны». «А к кому еще обращаться? Не к другим же властям и не в Европейский суд по правам человека. Мы хотим решить это все на месте. Солдаты Отечества должны вести достойный образ жизни, государство должно реагировать на их потребности и исполнять взятые на себя социальные обязательства», - отметил Гасайни Гасайниев.

На сайте главы Дагестана к 18.40 мск 15 октября не появилось реакции на акцию протеста ветеранов-афганцев.

Ранее ветераны-афганцы сравнили отношение бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и нынешнего руководителя республики Владимира Васильева к протестам. Прежние власти решали проблемы афганцев хотя бы под давлением протестов, отметили они.