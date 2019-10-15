15 октября 2019, 17:56

Вынесен обвинительный приговор по делу о жестоком убийстве в Псебае

Суд назначил длительные сроки заключения двум жителям Краснодарского края, признанным виновными в изнасиловании и убийстве многодетной матери в Мостовском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 14 мая 2018 года в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края была убита местная жительница Наталья Дмитриева. По данным следствия, она была изнасилована и задушена. Прокурор требовал для жителя Краснодарского края Савелия Никифорова 19 лет заключения, а для его несовершеннолетнего знакомого, также обвиненного в убийстве, 10 лет.

Глава Псебайского городского поселения на Кубани Павел Жарков ушел в отставку после митингов местных жителей с требованием наказать виновных в жестоком убийстве многодетной матери. Кроме того, в Псебае были уволены чиновники, отвечавшие за профилактическую работу с подростками. В ходе расследования оказалось, что один из обвиняемых попадался ранее на краже куртки, но дело об этом тогда не возбудили. Следователь полиции в Псебае была обвинена в сокрытии преступления.

Сегодня Краснодарский краевой суд вынес приговор, назначив Никифорову 19 лет заключения, а несовершеннолетнему обвиняемому наказание, близкое к максимальному - девять лет и 11 месяцев. До 16 октября, пока второму осужденному не исполнится 18, он будет находиться в воспитательной колонии, а потом его переведут в исправительную. Обоим осужденным назначены штрафы.

На скамье подсудимых оказались еще два человека. Суд счел, что они вместе с осужденными сегодня за убийство совершили кражу. По делу о краже один из обвиняемых получил полтора года исправительной колонии строгого режима, а другой год условного заключения. Приговоры в законную силу не вступили, говорится в сообщении на сайте Краснодарского краевого суда.

Осужденные за убийство признаны виновными по статьям "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера", "Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему группой лиц", "Убийство группой лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера". Кроме того, Никифоров осужден за кражу имущества на 100 тысяч рублей, а осужденный за убийство несовершеннолетний признан виновным в хищении куртки у подростка. Штрафы, назначенные осужденным за убийство Дмитриевой, составили 20 тысяч и пять тысяч рублей соответственно, уточнила сегодня на своем сайте краевая прокуратура.

Защита несовершеннолетнего осужденного намерена обжаловать приговор. "С приговором мы в целом не согласны и намерены его обжаловать", - процитировал адвоката ТАСС.

Примечание:

"Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе", "Дело сочинского бизнесмена Лаптева пополнила статья о покушении на следователя", "Военнослужащий получил 18 лет колонии за убийство жителя Сочи".

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