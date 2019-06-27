Дело о сокрытии преступления в Псебае дошло до суда

27 июня 2019, 03:55

Следователь полиции в Псебае обвинена в том, что не стала привлекать подростков к ответственности за кражу. Один из них впоследствии стал фигурантом уголовного дела об убийстве многодетной матери на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", следователь отдела полиции в октябре 2018 года была заподозрена в том, что после проверки сообщения о краже подростками в Псебае куртки вместо того, чтобы привлечь виновных к ответственности, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, в апреле 2018 года сотрудница полиции проводила проверку сообщения о том, что двое подростков украли у знакомого куртку в поселке Псебай, и не передала, как полагается по закону, эту информацию в органы Следкома. Затем она уговорила потерпевшего отказаться от претензий в адрес грабителей и 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, полагают следователи.

Следователь обвинена по статье превышении должностных полномочий ( ч. 1 ст. 286 УК РФ), уголовное дело направлено в Мостовской районный суд, сообщила 26 июня прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Свою вину сотрудница полиции не признала, говорится в сообщении.

Следователь отстранена от исполнения служебных обязанностей, передает со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю РИА "Новости".

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края произошло убийство местной жительницы Натальи Дмитриевой. По данным следствия, она была изнасилована и задушена, а местные жители утверждают, что убийцы зверски поглумились над ее телом. Обвинение в убийстве было предъявлено 16-летнему жителю Псебая и его 20-летнему знакомому.