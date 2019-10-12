Роспотребнадзор ограничился предупреждениями специалистам по кровопусканию в Чечне

12 октября 2019, 05:25

Владельцы кабинетов исламской медицины в Грозном получили предупреждения за нарушение правил проведения процедуры после проверок санитарных врачей. Из 20 опрошенных "Кавказским узлом" специалистов по кровопусканию двое сообщили, что прекратили работу.

Как писал "Кавказский узел", в октябре в Грозном начались проверки кабинетов исламской медицины. Роспотребнадзор потребовал от лиц, занимающихся лечебным кровопусканием по исламу (хиджама), использовать одноразовые средства. Минздрав России не признает этот способ лечения.

Хиджама - это капиллярное кровопускание, выполняемое с помощью вакуумных банок, устанавливаемых на мелкие надрезы кожи. При их помощи происходит выкачивание крови из подкожных капиллярных сосудов, информирует Azklinika.ru.

Действующие в регионе клиники исламской медицины, где клиентам делают кровопускание по исламу, имеют четкое разделение проведения процедуры по половому признаку, передает корреспондент "Кавказского узла". В восьми из 20 кабинетов исламской медицины в Чечне, куда удалось дозвониться корреспонденту "Кавказского узла", специализируются на оказании услуг женщинам и детям, о чем работники сразу же предупреждали. Три специалиста по кровопусканию не ответили на телефонные звонки, а еще один заявил о том, что временно не работает, поскольку выехал за пределы республики по делам. В двух случаях в кабинетах исламской медицины проинформировали, что они не работают. «Кабинет закрыт в ходе проверки. Но если есть необходимость, можем выехать на дом», - заявил сотрудник клиники корреспонденту «Кавказского узла».

Причиной закрытия кабинетов, как пояснили их владельцы, стало отсутствие необходимых сертификатов на осуществление деятельности. За их получением необходимо обращаться в Центр исламской медицины, пояснили они.

Центр исламской медицины был открыт в Грозном в 2008 году. Инициатором его открытия стал муфтият республики, он оказывает услуги людям, которые пострадали от лжецелителей, знахарок и шарлатанов, занимающихся наведением порчи и черной магией. По словам сотрудника муфтията, ежедневно центр принимает до ста больных, большинство пациентов - "люди, одержимые джиннами".

Каких-либо серьезных нарушений в работе кабинетов исламской медицины в ходе проверок выявлено не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Чечне. В настоящее время в Чечне работает свыше 500 человек, специализирующихся на проведении пациентам процедур кровопускания по исламу, рассказал он.

По словам сотрудника ведомства, владельцы кабинетов исламской медицины после проведения процедуры кровопускания клиенту, должны сразу утилизировать использованные ими материалы. «Все то, что было использовано для проведения хиджамы клиенту, сразу же следует уложить в пластиковый пакет и убрать в мусорный контейнер, чтобы не было возможности использовать материалы повторно. Отдельные владельцы кабинетов исламской медицины допустили нарушения, не убрав материалы из помещений. Нарушителям были вынесены предупреждения», - сказал он.

Жители Чечни оценили эффект от хиджамы

Жители республики отметили, что интерес к лечению различных заболеваний путем проведения хиджамы возрос.

«Лет 15 назад хиджама была в диковинку, чем-то непонятным, и не воспринималась многими всерьез. Хотя я еще в детстве слышал от стариков, что такие процедуры были довольно распространены. Сегодня исламская медицина у нас переживает второе рождение. Знатоки религии советуют делать хиджаму хотя бы два раза в год, чтобы избежать многих болезней. Я уже сделал привычкой делать кровопускание раз в квартал. Общее состояние организма после процедуры улучшается», - утверждает житель Чечни Сайд-Хусейн.

«У меня высокое кровяное давление. Постоянно сидела на таблетках, раз в полгода лечилась стационарно, но каких-то подвижек не наблюдалось. Был только временный эффект. Стоило прекратить принимать таблетки, как все начиналось заново. Уже больше трех лет я делаю хиджаму, мой близкий родственник занимается этими процедурами. В больницу больше не хожу, если состояние ухудшается, еду делать хиджаму», - рассказала жительница республики Роза.

«Мы привыкли к традиционной медицине, и данный метод лечения признают не все и не везде. То, что сейчас исламская медицина набирает популярность, как мне кажется, связана с ее относительной дешевизной по сравнению с традиционными лекарственными препаратами, и хорошим лечебным эффектом, который проявляется практически сразу же после проведения процедуры кровопускания. Я испытал это на себе», - сказал грозненец Султан.

Процедура кровопускания не применяется в современной медицине в России, однако ею пользуются в других странах, рассказали ранее "Кавказскому узлу" врачи, комментируя проверки Роспотребназдора.

"В других странах, например, в арабских, это используется в современной медицине и рекомендуется врачами. В Японии и Корее проводят исследования для включения кровопускания в современную медицину", - сказала врач "Оздоровительного центра Выхино" Лейла Джалулова. Кровопускание применяют при радикулите, атеросклерозе, сахарном диабете, язве желудка, конвульсиях, псориазе, миоме, ревматоидном артрите и так далее, уточнила она.

Для проведения процедуры есть противопоказания, поэтому сначала необходимо проконсультироваться с врачами и сдать анализы, подчеркнула врач "Клиники №1" в Люблино Анна Аставина. "Процедуру в основном предлагают в частных клиниках или центрах восточной медицины. В государственных больницах этого нет", - отметила она.