В Чечне начались проверки специалистов по кровопусканию

07 октября 2019, 06:03

Проверки кабинетов исламской медицины прошли в Грозном. Роспотребнадзор потребовал от лиц, занимающихся лечебным кровопусканием по исламу (хиджама), использовать одноразовые средства. Минздрав России не признает этот способ лечения.

"У нас была проверка. Пришли из Роспотребнадзора. Проверяли наличие лицензии на осуществлении деятельности, условия, в которых проводятся процедуры, наличие одноразовых средств для проведения хиджамы и так далее. Сейчас разрешено использовать только одноразовые средства для поведения процедуры - лезвия для надрезов на коже, баночки для сбора крови, медицинские перчатки и специальные вакуумные присоски, которые используются, когда ставим банки. Все должно быть стерильным, повторное использование не допускается. Проверяющие предупредили, что в случае, если будут нарушения этих правил, то лицензию отберут. А кабинет закроют", - рассказал 6 октября корреспонденту "Кавказского узла" специалист по исламской медицине Магомед.

Хиджама - это капиллярное кровопускание, выполняемое с помощью вакуумных банок, устанавливаемых на мелкие надрезы кожи. При их помощи происходит выкачивание крови из подкожных капиллярных сосудов, информирует Azklinika.ru.

По словам специалиста по лечебному кровопусканию Шахрана, к нему 4 октября также приходили с поверками работники Роспотребнадзора. "Я использую исключительно одноразовые инструменты и все остальное, поскольку есть такая установка. Лет шесть-семь назад, когда я только начинал заниматься хиджамой, допускалась стерилизация баночек и насоса для откачки крови. Теперь это запрещено. Нас и так время от времени поверяют разные структуры, так что постоянно приходится быть настороже", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Шахран.

Житель республики Асланбек, также занимающийся лечебным кровопусканием, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что это занятие является его основной работой. "В день, бывает, два-три клиента приходят, я и на дом выезжаю, если люди просят. Это теперь стало моей работой. Начал учиться делать хиджаму у своего знакомого, потом понял, что это мое. Взял лицензию в Исламском центре, открыл кабинет у себя. И занимаюсь этим делом уже второй год", - сказал мужчина.

Центр исламской медицины был открыт в Грозном в 2008 году. Инициатором открытия специального лечебного учреждения для людей, которые пострадали от лжецелителей, знахарок и шарлатанов, занимающихся наведением порчи и черной магией, стал муфтият республики. По словам сотрудника муфтията, ежедневно центр принимает до ста больных, большинство пациентов - "люди, одержимые джиннами".



Лечение с помощью кровопускания, как говорит медработник Хеда, в последние годы набрало в Чечне большую популярность. В республике на сегодняшний день работают сотни заведений, которые специализируются на таком виде лечения.

"Лечебное кровопускание является одним из способов лечения различных видов заболеваний. Но все же - это не панацея от всех болезней, как думают некоторые. К тому же, далеко не все, кто занимается этим делом, в полной мере знают, как и что нужно делать. Для них это в первую очередь возможность заработать. В среднем за проведение процедуры кровопускания с вас могут взять пятьсот - тысячу рублей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Хеда.

Богослов Эли заявил корреспонденту "Кавказского узла", что лечебное кровопускание является сунной пророка Мухаммада, то есть желательным действием.

"Наш пророк (мир Ему) советовал делать хиджаму как минимум два раза в год. Весной, чтобы вывести из тела застуженную зимой кровь, и осенью, чтобы убрать кровь, что перегрелась за лето. Хиджама способствует очищению крови, омоложению организма и помогает при самых разных заболеваниях. Я, например, периодически делаю эту процедуру, и могу сказать, что она помогает при давлении. Во всяком случае, мне это помогло, и моим знакомым тоже", - сказал богослов.

В Управлении Роспотребнадзора по Чечне корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что проверки кабинетов исламской медицины проводятся по указанию руководства республики.

"При проведении проверок заведений, специализирующихся на лечебном кровопускании в Грозном, выявлено несколько случаев нарушений правил в плане утилизации использованных материалов. Владельцы предупреждены о том, что впредь подобные нарушения недопустимы", - подчеркнула сотрудница Роспотребнадзора.

Врачи не применяют кровопускание, но признают его допустимость

Врач "Оздоровительного центра Выхино" Лейла Джалулова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что процедура кровопускания не применяется в современной медицине в России.

"Минздрав это не признает. Но в других странах, например, в арабских, это используется в современной медицине и рекомендуется врачами. В Японии и Кореи проводят исследования для включения кровопускания в современную медицину. А в России это ушло в поле восточной медицины", - сказала Лейла Джалулова.

По ее словам, есть несколько десятков болезней, при которых рекомендуется процедура кровопускания.

"Кровопускание применяют при таких болезнях как радикулит, атеросклероз, сахарный диабет, язва желудка, конвульсии, псориаз, миома, ревматоидный артрит и так далее. На практике результат кровопускания - это очищение лимф, расслабление мышц, укрепление иммунитета. Не рекомендуется, если у пациента имеется сердечная недостаточность, если он недавно проходил химиотерапию или лучевую терапию. Абсолютно противопоказано, если у человека есть гемофилия, то есть нарушение свертывания крови, но это редкое заболевание", - отметила она.

Прежде, чем делать кровопускание, необходимо проконсультироваться с врачами и сдать анализы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" врач "Клиники №1" в Люблино Анна Аставина.

"Без рекомендации от врача не стоит делать кровопускание. Сначала надо пройти консультацию, сдать анализы, получить результаты и на основании это применить процедуру. Необходимо четко понимать, для чего делается эта процедура. Процедуру в основном предлагают в частных клиниках или центрах восточной медицины. В государственных больницах этого нет", - сказала Анна Аставина.

По ее словам, польза кровопускания доказана многовековой практикой.

"Эта процедура широко известна в мире. Она стимулирует и улучшает кровоснабжение, движение лимфы и межклеточной жидкости, полезна в борьбе против ожирения, улучшает обмен веществ и многое другое. Процедуру нельзя проводить беременным, пациентам с низким давлением, а также тем, у кого большая вероятность тромбообразования", - сообщила она.