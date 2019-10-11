Глава администрации Калиматова стал подозреваемым через месяц после отставки

11 октября 2019, 16:54

Бывший руководитель администрации главы Ингушетии Муслим Яндиев заподозрен в махинациях с землей на посту мэра Карабулака.

По версии следствия, Яндиев, занимая должность мэра Карабулака, подписал "ряду граждан" недостоверные документы о наличии у них права пользования муниципальными земельными участками. В результате город лишился земли стоимостью 3,2 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

"Следствием решается вопрос об избрании в отношении Яндиева меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России. По части 2 статьи 286 Уголовного кодекса ему грозит до семи лет заключения. В сообщении отмечается, что Яндиев с мая по сентябрь этого года руководил администрацией главы Ингушетии.

Мэром Карабулака Яндиев, до этого руководивший общественной приемной главы и правительства Ингушетии, стал в 2013 году. В декабре 2016-го Муслима Яндиева назначили заместителем руководителя администрации главы Ингушетии - он занимался вопросами взаимодействия органов власти с общественными институтами. В мае 2018 года Яндиев возглавил Миннац Ингушетии, а в мае 2019-го стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы Ингушетии. Яндиев был утвержден в этой должности уже после отставки Юнус-Бека Евкурова, при Махмуд-Али Калиматове, сообщила 22 июля интернет-газета "Ингушетия". Вскоре после того, как Калиматов был избран местными депутатами главой республики, Яндиев был отправлен в отставку, информировал "Интерфакс" 16 сентября.

Отметим, что после отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 8 июля заявления об увольнении подали по меньшей мере семь крупных чиновников. Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".