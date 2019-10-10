Суд не нашел доказательств хулиганства волгоградского активиста Сивцева

10 октября 2019, 12:05

Дубовский райсуд прекратил дело активиста Василия Сивцева, обвиняемого в хулиганстве в здании районной прокуратуры. Сам Сивцев намерен добиваться отставки задержавших его силовиков.

Как писал "Кавказский узел", после задержания в здании прокуратуры Сивцев находился под арестом двое суток, а 8 августа суд признал его виновным в хулиганстве в здании прокуратуры в Волгоградской области и оштрафовал на 500 рублей. Однако 12 сентября Волгоградский облсуд отменил штраф Сивцеву и вернул дело на новое рассмотрение. Сам Сивцев назвал решение "приятной неожиданностью".

В административном протоколе говорилось, что Сивцев громко кричал и "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района". Сам Сивцев утверждает, что хотел подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, а в прокуратуре воспротивились проведению им видеосъемки.

Судья Дубовского районного суда постановила прекратить производство по административному делу о мелком хулиганстве, в котором обвинялся Василий Сивцев. Решение об этом активист получил сегодня по почте, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Сивцев.

По его словам, последнее заседание по делу прошло 4 октября, однако, решение в тот день вынесено не было. «Суд проходил поздно вечером, судья ушла в совещательную комнату и сказала, что сообщит решение позже», - пояснил Сивцев.

По его словам, теперь активист намерен «добиваться отставки силовиков».

Сивцев в суде не признал себя виновным и пояснил, что приехал 4 августа в районную прокуратуру на прием первого зампрокурора Волгоградской области для «подачи заявления о коррупционных проявлениях чиновниками Дубовского муниципального района», говорится в постановлении Дубовского районного суда от 4 октября (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла)». Активист также отметил в суде, что хотел пронести на прием видеокамеру, однако ему это сделать запретили, после чего он пытался зайти в кабинет, при этом никого не толкал, не ругался и не кричал, отмечается в решении суда.

Согласно пояснениям сотрудницы прокуратуры, которая написала жалобу на Сивцева в полицию, активист пытался зайти на прием к руководству областного надзорного органа с «неустановленными предметами» и на просьбу оставить их в приемной не отреагировал, после чего активист стал отталкивать сотрудника прокуратуры, хватать за руки и «вел себя вызывающе».

В суде также была исследована предоставленная Сивцевым видеозапись, в которой не было «сведений о том, что Сивцев отталкивал прокурора от двери служебного кабинета», говорится в постановлении суда.

Максимальная санкция по статье "Мелкое хулиганство" - 15 суток ареста.

Напомним, что Василий Сивцев провел несколько пикетов с требованием наказать начальство полицейского, который задержал его после инцидента в здании прокуратуры, и уволить самого силовика, а также потребовал отставки прокурора региона и руководителя регионального главка МВД. 24 августа Сивцев провел пикеты в семи селах с призывом не голосовать за "Единую Россию".

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