Смена премьера подтвердила номинальный статус правительства Азербайджана

08 октября 2019, 15:56

Поспешное назначение премьер-министром Азербайджана Али Асадова, чью кандидатуру предложил глава государства, подтверждает президентскую форму правления в стране, считают политолог Иса Гамбар и оппозиционер Натиг Джафарли. Новый глава правительства способен усилить роль исполнительной власти в стране, уверен журналист Мехман Алиев.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) сегодня рассмотрят кандидатуру нового премьер-министра - помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова, предложенную главой страны Ильхамом Алиевым после того, как глава правительства Новруз Мамедов написал заявление об отставке.

В начале заседания спикер парламента Октай Асадов сообщил, что в связи с заявлением Новруза Мамедова об уходе с поста премьер-министра президент Азербайджана предложил депутатам на одобрение кандидатуру Али Асадова на пост руководителя кабинета министра. По словам спикера, Али Асадов доказал свою компетентность, работая в различных должностях ранее, хорошо знает экономику, поэтому «с честью справится с задачами и в должности премьер-министра».

Парламент единогласно проголосовал за назначение Али Асадова премьер-министром Азербайджана, сообщил корреспондент «Кавказского узла». За него проголосовали все 105 депутатов, присутствующих в зале парламента.

Али Асадов в своем выступлении поблагодарил президента Азербайджана за оказанное ему доверие. «Обещаю достойно выполнять все задачи, поставленные президентом Азербайджана передо мной», - сказал Асадов.

Президент Азербайджана сегодня подписал распоряжения об освобождении с поста премьера Новруза Мамедова и назначении на этот пост Али Асадова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Асадов Али Хидаят в 1995-2000 годах был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 1998 года назначен помощником президента страны по экономическим вопросам. Распоряжением главы государства от 29 ноября 2012 года назначен заместителем главы администрации президента, сообщает сегодня издание Day.аz.

Назначение Асадова подтвердило доминирующую власть президента

Смена премьер-министра в Азербайджане ничего не меняет в сфере управления страны, считает глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар.

«Все равно все решения в стране принимает один человек (президент Азербайджана. – Прим. «Кавказского узла»), и личность премьер-министра никакой роли не играет. Это подтверждается и той беспрекословностью, с которой парламент утверждает инициативы главы государства. Парламенту и общественности даже не предоставили разъяснений по поводу причин ухода Мамедова, который был утвержден еще полтора года назад», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Гамбар.

Поспешная процедура смены главы кабинета министров Азербайджана показала незначительное влияние этого органа и парламента, прокомментировал новое назначение исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли «Смена главы кабинета министров без предоставления обществу причин данного шага показала, что у нас и премьер-министр, и кабинет министров не являются необходимыми органами (власти), а парламент выполняет лишь функции нотариуса», - считает Джафарли.

По его словам, работа Новруза Мамедова на посту премьер-министра активисту не запомнилась. «Никаких серьезных программ кабинет министров (Мамедова) не представил. Более того, правительство не выражало своей позиции по каким-либо ключевым вопросам общественной и экономической повестки. Премьер, как и его предшественник, выполнял представительские функции на международных мероприятиях, куда не направлялся сам президент. Все важные решения в экономике также принимались главой государства», - пояснил Джафарли.

Новый премьер поспособствует усилению роли правительства

Назначение Али Асадова на пост премьер-министра доказывает стремление властей страны к повышению действенности работы кабинета министров, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

«Видимо, Новруз Мамедов, никогда не работавший в экономической сфере, не оправдал надежд по превращению кабинета министров в действенный орган, обеспечивающий как оперативное управление социально-экономическим блоком, так и продвижение реформ. Али Асадов же многие годы работал в команде президента, был куратором крупных проектов. Другой вопрос - насколько они были эффективными и прозрачными», - сказал Алиев.

По его словам, эффективная деятельность правительства напрямую зависит от его подотчетности народу, а также от того, чтобы в кабинете министров работала команда единомышленников. «У нас же зачастую министерские посты занимают люди с разными мировоззрениями», - считает Алиев.