Новруз Мамедов. Фото Alexanderaz- https://commons.wikimedia.org/

08 октября 2019, 11:17

Премьер-министр Азербайджана подал в отставку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил кандидатуру своего помощника Али Асадова на должность нового премьер-министра страны после того, как глава правительства Новруз Мамедов написал заявление об отставке.

Депутаты Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) сегодня рассмотрят кандидатуру нового премьер-министра  - помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова, предложенную главой страны Ильхамом Алиевым, сообщает сегодня портал общественного объединения «За права человека» Haqqin.az. По данным издания, действующий премьер-министр Новруз Мамедов, назначенный на эту должность в апреле 2018 года, подал в отставку.

"Заявление об отставке (Новруза Мамедова) в связи с выходом на пенсию написано. О всех деталях сообщат на заседании парламента в 12.00 по местному времени (11.00 мск)", - цитирует сегодня источник в парламенте Азербайджана РИА "Новости".

Информацию об отставке Мамедова подтвердил председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов на заседании парламента. "Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана об отставке по собственному желанию", - приводит сегодня слова Асадова ТАСС.

Согласно статье 109 Конституции страны, премьер-министра Азербайджана назначает президент с  согласия Милли Меджлиса, отмечает издание Zerkalo.az.

Асадов Али Хидаят в 1995-2000 годах был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 1998 года назначен помощником президента страны по экономическим вопросам. Распоряжением главы государства от 29 ноября 2012 года назначен заместителем главы администрации президента, сообщает сегодня издание Day.аz.

Ранее "Кавказский узел" писал, что азербайджанский депутат Рафаэль Джабраилов 30 сентября досрочно сложил полномочия после публикаций о том, что он заложил депутатское удостоверение в качестве гарантии возврата долга. Депутат опроверг версию СМИ, а отставку объяснил личным решением.

Примечание:

"Мэр Гянджи отправлен в отставку после покушения и протестов жителей", "В Стамбуле умерла фигурантка дела о продаже депутатских мандатов в Азербайджане", "В Азербайджане прекращены депутатские полномочия Гюляр Ахмедовой".

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