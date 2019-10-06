06 октября 2019, 14:54
Двое рабочих погибли на кубанском заводе
Два человека погибли, еще один доставлен в больницу после отравления на сахарном заводе в Кореновске.
По данным источника в оперативных службах Кубани, несколько рабочих сахарного завода отравились неизвестным веществом вечером 5 октября после того, как заступили на смену.
Два человека умерли на месте, третий находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, сообщают сегодня "Кубанские новости".
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, пишет сегодня со ссылкой сотрудника пресс-службы краевого управления СКР «Кубань 24».
На сайте СУ СКР по Кубани информация о начале проверки пока не опубликована.
"Рабочий погиб под завалом земли в центре Тбилиси", "Рабочий погиб на стройке в Грузии", "Предприниматель задержан в Тбилиси по делу о гибели подростка на стройке".
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