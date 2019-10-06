Двое рабочих погибли на кубанском заводе

06 октября 2019, 14:54

Два человека погибли, еще один доставлен в больницу после отравления на сахарном заводе в Кореновске.

По данным источника в оперативных службах Кубани, несколько рабочих сахарного завода отравились неизвестным веществом вечером 5 октября после того, как заступили на смену.

Два человека умерли на месте, третий находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, сообщают сегодня "Кубанские новости".

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, пишет сегодня со ссылкой сотрудника пресс-службы краевого управления СКР «Кубань 24».

На сайте СУ СКР по Кубани информация о начале проверки пока не опубликована.