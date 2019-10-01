Муниципальное предприятие "Водоканал". Сочи. Фото: https://www.mup-vodokanal-sochi.ru/press/photos

01 октября 2019, 19:39

Главе сочинского водоканала предъявлено новое обвинение

Осужденный за превышение должностных полномочий директор сочинского муниципального предприятия "Водоканал" обвинен по аналогичному делу об ущербе на 66 миллионов рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне бывший руководитель сочинского водоканала Сергей Винарский был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд приговорил его к одному году и пяти месяцам колонии-поселения. Решение суда вступило в силу, несмотря на попытку защиты его обжаловать.

Согласно приговору, Винарский бесплатно подключил к водопроводу многоквартирный дом. Следком оценил ущерб по этому делу в 38 миллионов рублей.

По результатам прокурорской проверки были выявлены новые нарушения, которые следствие сочло превышением должностных полномочий со стороны бывшего директора МУП. В частности, выяснилось, что "Водоканал" заключил "кабальный" для себя договор о хранении имущества, в результате чего возник долг в 55 миллионов рублей. "При этом директором не принимались меры для урегулирования задолженности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура также представила информацию о других случаях бесплатного подключения потребителей к водопроводу, в результате которого "Водоканал" недополучил более двух миллионов рублей, сообщило следствие. Еще девять миллионов рублей со счетов МУПа пошли на оплату юридических услуг, при том, что в структуре предприятия имеется правовое управление, информировал сегодня на своем сайте краевой главк Следкома. Эти материалы послужили основанием для предъявления бывшему главе сочинского "Водоканала" нового обвинения по статье о превышении должностных полномочий, говорится в сообщении.

Речь идет о Сергее Винарском, со ссылкой на прокуратуру уточнил сегодня "Интерфакс". Комментариями Винарского или его представителей относительно нового обвинения "Кавказский узел" не располагает.

Отметим, что в сентябре суд признал директора муниципального предприятия "Водосток" Максима Мелешко и директора сервисной компании "Энергия" Алексея Ситнова виновными в мошенничестве на 20 миллионов рублей при обслуживании канализации Имеретинского курорта.

Примечание:

"Глава управляющей компании в Волжском осужден за хищение более 1,7 миллиона рублей", "Продлен арест замглавы Минсельхоза Кубани", "По делу о хищении 16 млн рублей со счетов "ВгКС" допрошен мэр Волгограда".

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