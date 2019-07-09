Суд подтвердил приговор главе сочинского водоканала

09 июля 2019, 11:34

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему руководителю сочинского предприятия "Водоканал" Сергею Винарскому, осужденному по делу о превышении должностных полномочий с ущербом 38 миллионов, сообщила 8 июля прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в июне бывший руководитель сочинского водоканала Сергей Винарский был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд приговорил его к одному году и пяти месяцам колонии-поселения.

Винарский был арестован в октябре 2018 года по подозрению в необоснованном заключении договора на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения. Следком оценил ущерб по этому делу в 38 миллионов рублей.

Защита Винарского посчитала, что вина подзащитного не доказана и подала жалобу на приговор, сообщила 8 июля прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Рассмотрев апелляцию, судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор в силе, отмечает ведомство.

Суд оставил "приговор без изменения, жалобу (защиты) без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Комментариев защиты Винарского по поводу решения суда не поступало. На сайте Краснодарского краевого суда информации о решении по делу Винарского нет на 10.50 мск сегодня.