14 июня 2019, 12:53

Глава сочинского водоканала осужден по делу о превышении полномочий

Бывший руководитель сочинского предприятия "Водоканал" Сергей Винарский признан виновным в превышении должностных полномочий с ущербом в 38 миллионов и приговорен к году и пяти месяцам колонии-поселения, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года Сергей Винарский был арестован по подозрению в  необоснованном заключении договора на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения. В марте Следком оценил ущерб по данному делу в 38 миллионов рублей.

Судом установлено, что в декабре 2017 года застройщик обратился в "Водоканал" с заявлением о подключении объекта. При этом, документы не соответствовали требованиям, объект не был включен в инвестпрограмму муниципального предприятия, поэтому заключение договора следовало отложить. Но глава "Водоканала" заключил с застройщиком безвозмездный договор о подключении его строения к сетям. Только в октябре 2018 года инвестпрограмма была скорректирована, и домовладение внесли в список перспективных абонентов с целью их подключения к сетям. "В результате превышения обвиняемым своих должностных полномочий МУП города Сочи "Водоканал" не получило более 38 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Винарский признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Приговор в законную силу не вступил, сообщается сегодня на сайте ведомства.

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