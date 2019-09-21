Семья Мартыновых отказалась работать на муниципалитет ради жилья в Сочи

21 сентября 2019, 19:07

Супруги Мартыновы отказываются переехать в социальную квартиру даже после ремонта, а срок их размещения в пансионате "Известия" истек. Мэрия Сочи и опрошенные "Кавказским узлом" юристы назвали необоснованными требования супругов об участке у моря в собственность.

Как писал "Кавказский узел", с 5 сентября супруги Андрей и Наталья Мартыновы, отказавшиеся жить в предоставленной мэрией социальной квартире, находятся в пансионате "Известия". 20 сентября истек срок их размещения в пансионате, но переехать в отремонтированное за счет мэрии муниципальное жилье Мартыновы отказываются, требуя себе земельный участок у моря в собственность.

Супруги Мартыновы оставались единственными жильцами в пансионате "Нептун", где жили ранее олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Мэрия Сочи добилась через суд их выселения без предоставления другого жилья. Супруги возразили, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за онкологического заболевания главы семьи.

Ремонт в квартире социального дома №17 по Мацестинской улице, выделенной супругам Мартыновым вне очереди, завершился 20 сентября. На следующей неделе чиновники администрации Сочи должны принять работы, рассказал замдиректора компании "Стройгарант-Н" Михаил Лукьянов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Лукьянова, ремонт в квартире обошелся в 200 тысяч рублей и был сделан полностью на благотворительной основе. "Заменены полы, сантехника, стены отремонтированы, балкон, положена плитка, вставлены новые двери", - сказал представитель компании.

Супруги Мартыновы 20 сентября подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что не намерены переселяться в социальную квартиру даже после ремонта, так как "не согласны работать на сочинский муниципалитет ради жилья". По словам Андрея Мартынова, их "устроит либо участок в собственность либо один из коттеджей с участком в Адлере, которые до сих пор пустуют". В течение дня 20 сентября Мартыновых не выселили из "Известий", хотя срок их размещения в этом пансионате истек.

Мэрия Сочи повторно предложит Мартыновым переселиться в квартиру

Сотрудники администрации Сочи проведут повторные переговоры с Мартыновыми, чтобы сделать все "по закону". "Фирма, которая на благотворительной основе провела ремонт в квартире, предоставленной Мартыновым, закончила работы и квартира готова к заселению. Мы планируем составить акт приема отремонтированной квартиры в начале недели и провести переговоры с Мартыновыми еще раз на предмет их переселения с пансионата "Известия" в квартиру", - сказал начальник управления соцполитики мэрии Сочи Александр Митников корреспонденту "Кавказского узла" 20 сентября.

Предложение переселиться в социальную квартиру и так было сделано им "в виде исключения", но если Мартыновы не настолько остро нуждаются в жилье, то выполнять их требования власти не обязаны, указал ранее "Кавказскому узлу" замглавы города Константин Чеботарь.

Сначала супруги Мартыновы согласились на социальную квартиру, но 5 сентября изменили свое решение и потребовали участок у моря. Семье нужна собственность, пояснил Андрей Мартынов. "Социальное жилье, которое нам дали, мы приватизировать не сможем", - подчеркнул он. Даже если власти сделают в квартире ремонт, то супругов не устраивает район, заявил мужчина. "Мы привыкли к Адлерскому району. У меня работа, где хороший коллектив и зарплата - я работаю в "Библио-Глобусе" водителем. Там есть общежития, но они все очень маленькие с нашими вещами там не разместиться", - уточнил он.

В 2011 году Мартыновы оказались в пансионате "Нептун", так как участок, купленный ими при переезде в Сочи из Кирова, не был оформлен в собственность. Александр Митников подтвердил, что у мэрии Сочи нет никаких правовых оснований для предоставления Мартыновым отдельного жилья "только потому что они купили незаконный участок, не принадлежащий продавцу, и возвели на нем самовольные постройки, которые по решению суда подлежат сносу".

"Но ввиду того, что Мартынов болен, ему пошли на уступки и выделили муниципальное жилье с условием, чтобы он и его супруга устроились на муниципальную службу. С трудоустройством им обещали помочь, но отклика на это предложение до сих пор не получено. Выдвигаются новые требования о предоставлении участка в собственность, но правовых оснований у Мартыновых нет для этого. Во-первых, это их личная ошибка покупка незаконного участка в Сочи. Во-вторых, они не стоят на очереди нуждающихся в Сочи, так как не признаны малоимущими. В третьих, они все это время постоянно были зарегистрированы в Кирове, откуда приехали в Сочи. В четвертых, с 2011 года по настоящее время они проживают в пансионатах за счет муниципалитета", - сказал чиновник корреспонденту "Кавказского узла".

Митников обратил внимание, что в очереди на улучшение жилищных условий находятся около 30 тысяч сочинцев, которые ждут квартиры много лет. Среди них инвалиды, многодетные, пенсионеры, ветераны боевых действий. Мартыновым был изыскан вариант обойти всех - устроиться на муниципальную службу и получить за это жилье вне очереди, тем более, что супруги работают в частных фирмах", - отметил он.

Супруги Мартыновы отказались работать на муниципалитет из-за низких зарплат

Мартыновы категорически не хотят работать на муниципальной службе и убеждены, что земельный участок положен им и так. "Я не буду работать на муниципалитет Сочи. Маленькая зарплата. У меня есть работа продавца в курортном городке, плюс пенсия, меня это устраивает. Только пусть нам дадут земельный участок", - заявила Наталья Мартынова корреспонденту "Кавказского узла".

Ее супруг Андрей тоже не хочет трудиться на муниципалитет ради квартиры, которую семья не сможет оформить в собственность. "У меня хорошая работа плюс пенсия. Мы с Натальей вместе имеем в месяц от 70 000 до 80 000 рублей. Зачем нам муниципальная работа за жилье, где мало платят?" - возмутился он.

Ранее Мартыновы утверждали, что находятся в крайне бедственном материальном положении. "Мы оба с мужем пенсионеры. У него пенсия 8300 рублей и у меня 8600 рублей. Нам едва хватает средств на питание и лекарства [...] Нам с нашей пенсией не снять жилье даже по самой минимальной цене", - заявляла Наталья Мартынова "Кавказскому узлу" в конце июля. В январе 2019 году Андрей Мартынов говорил, что он "нетрудоспособный инвалид". "Мы не просим хоромы. Мы просим угол, где муж мог бы находиться, а я за ним ухаживать", - заявляла зимой Наталья Мартынова.

Возвращаться в Киров, где они были постоянно зарегистрированы, и там добиваться жилья Мартыновы тоже не намерены. Они ожидают лучшего предложения от властей Сочи, где никогда не были зарегистрированы постоянно.

Юристы назвали необоснованными требования Мартыновых

Действия Мартыновых абсурдны, считает адвокат Александр Енин комментируя требования супругов и предложения муниципалитета.

"Это абсурд: требовать от муниципалитета где Мартыновы никогда не были зарегистрированы на постоянной основе, предоставления земельного участка или жилья вне очереди, при этом не желая работать в муниципалитете и не являясь малоимущими. А чем другие инвалиды и социально незащищенные граждане, зарегистрированные постоянно в Сочи, хуже Мартыновых? На мой взгляд, если Мартыновы отказываются от предложенного мэрией Сочи варианта, то им надо ехать в Киров и там решать свои жилищные проблемы. Либо они могут снимать в Сочи жилье на свои личные средства", - сказал Енин корреспонденту "Кавказского узла".

Это мнение разделяет и адвокат Михаил Охрименко. "Считаю, что разумнее всего для Мартыновых согласиться на предложение мэрии. Оно законное и обоснованное", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Если Мартыновы будут стоять на своем и откажутся от муниципальной квартиры, их выселять из пансионата "Известия" на улицу, объяснил замначальника управления социальной политики администрации города Сочи Ильгам Асланов корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы еще раз в официальном порядке предложим Мартыновым устроиться на работу в муниципалитет для получения муниципального служебного жилья без права приватизации. Если они не согласятся, то мы подпишем акт об отказе от предоставленного жилья и выполнения условий его получения. Тогда Мартыновы будут просто выселены и из пансионата "Известия", так как это не маневренный фонд администрации города и у нас нет оснований их там держать. Эти люди не могут постоянно жить за счет муниципалитета и за счет других людей, тем более что их заработная плата вдобавок к пенсии не может быть расценена как доходы малоимущих граждан. Мартыновы сами в состоянии снять себе жилье в Сочи и оплачивать его, либо вернуться в город Киров по месту своей постоянной регистрации", - подчеркнул Асланов.