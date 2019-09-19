19 сентября 2019, 10:06
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничном районе
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам 19 раз, в том числе в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах приграничного села, насчитав 20 нарушений режима прекращения огня за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".