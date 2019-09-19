Солдаты азербайджанской армии. Фото http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=3

19 сентября 2019, 10:06

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в приграничном районе

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам 19 раз, в том числе в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах приграничного села, насчитав 20 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 сентября 2019, 11:10

  • Артемий Лебедев сравнил теракт в Беслане с автоаварией

    Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, заявил 18 сентября дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев после критики его слов о "Матерях Беслана". Позиция блогера вызвала неодобрение у пользователей YouTube.

19 сентября 2019, 09:07

19 сентября 2019, 08:03

19 сентября 2019, 06:54

19 сентября 2019, 05:47

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи