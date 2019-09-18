Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах приграничного села

18 сентября 2019, 10:37

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта, в том числе в селе Гызыл Гаджылы, за сутки были обстреляны 20 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта.

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 20 раз. Позиции азербайджанских военных, в том числе в селe Гызыл Гаджылы, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".