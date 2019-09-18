18 сентября 2019, 10:37

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах приграничного села

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта, в том числе в селе Гызыл Гаджылы, за сутки были обстреляны 20 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта.

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен за сутки 20 раз. Позиции азербайджанских военных, в том числе в селe Гызыл Гаджылы, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Прислать сообщение в WhatsApp можно по номеру +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 сентября 2019, 11:36

18 сентября 2019, 09:33

18 сентября 2019, 09:03

18 сентября 2019, 08:04

  • 1 Режим КТО введен в Чегеме

    Силовики начали сегодня поиск боевиков в Чегеме, где объявлен режим контртеррористической операции, сообщило УФСБ по Кабардино-Балкарии.

18 сентября 2019, 07:12

  • 1 Следователи допросили активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли

    Отбывающего условное наказание активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли 17 сентября вызвали и в течение двух часов допрашивали в Генеральной прокуратуре Азербайджана в статусе свидетеля. Садыгбейли, комментируя свой допрос, провел параллели с предыдущим возбужденным против него делом, когда активиста сначала допрашивали в качестве свидетеля, а потом предъявили обвинение и взяли под стражу.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp: +49(157)72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи