Военнослужащие армии Азербайджана. Фото http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18830

17 сентября 2019, 10:46

Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села

Позиции азербайджанских войск, в том числе в селе около границы с Арменией, были обстреляны за сутки 22 раза, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября, как и днем ранее, Минобороны Азербайджана сообщило о 22 обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за сутки был нарушен 22 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В частности, позиции азербайджанских военных в селе Мунджуглу Товузского района были обстреляны с позиций, расположенных "в селe Чинари Бердского района Армении", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничит Товузский район Азербайджана.

Обстрелы велись также с позиций, расположенных "близ оккупированных сел", отмечается в пресс-релизе.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Армянские политологи заявили о необходимости возвращения Баку к переговорам со Степанакертом".

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