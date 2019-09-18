Жители Ингушетии указали прокуратуре на проблемы переселенцев

18 сентября 2019, 13:57

Более 200 человек пришли 17 сентября в Магасе на трехчасовой личный прием представителя Генпрокуратуры с заявлениями о проблемах пострадавших от осетино-ингушского конфликта 1992 года. Прокуратура пообещала рассмотреть все полученные заявления.

Как писал "Кавказский узел", ингушские активисты требуют вернуть в состав Ингушетии Пригородный район Северной Осетии. Северная Осетия не признаёт территориальные претензии Ингушетии и пересматривать границы не будет, заявил 26 июня министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.

После депортации ингушей и чеченцев в 1944 году Пригородный район, входивший в Чечено-Ингушскую АССР, был передан Северной Осетии. В 1957 году, когда репрессированным народам разрешили вернуться из ссылки, Чечено-Ингушетию восстановили, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии. Осенью 1992 года в Пригородном районе произошло вооруженное столкновение между жителями ингушской и осетинской национальностей, в котором с обеих сторон погибли 583 человека. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

17 сентября в Ингушетии более 200 местных жителей, пострадавших во время осетино-ингушского конфликта, пришли на прием к замначальника управления Генпрокуратуры в СКФО Михаилу Леговцу, сообщила вечером того же дня газета "Ингушетия".

"Людей было очень много, поэтому нас распределяли по разным кабинетам: кого к представителям Генпрокуратуры, кого – [к представителям] региональной прокуратуры", – рассказал изданию местный житель Яндиев.

По его словам, у людей приняли все заявления. "Все заявления граждан приняли. Их было на самом деле много. В основном люди обращались по поводу поиска без вести пропавших в ходе конфликта, возвращения к местам постоянного проживания в Пригородном районе, а также компенсации причиненного ущерба", – сказал местный житель.

Сотрудник прокуратуры уточнил, что все обращения будут рассмотрены "в ближайшее время в установленном законом порядке", сообщило издание.

Объявление о том, что 17 сентября Михаил Леговец проведет в Магасе личный прием пострадавших в результате осетино-ингушского конфликта, прокуратура Ингушетии опубликовала на своем сайте 16 сентября. Прием будет длиться три часа, с 15.00 до 18.00 мск, предупредило ведомство. Аналогичный анонс опубликовала 12 сентября прокуратура Северной Осетии. Согласно объявлению, во Владикавказе Михаил Леговец запланировал прием пострадавших в результате осетино-ингушского конфликта на 10.00-13.00 мск 17 сентября.

Член Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева пришла на прием к представителю Генпрокуратуры, по ее словам, с заявлением, которое касалось проблем "всех жителей Пригородного района и Владикавказа, ставших вынужденными переселенцами".

"Я предложила людям, стоявшим во дворе, прочитать и, если они согласны с моим обращением, подписать его. В течение 1,5 часа было собрано около 140 подписей. С этим заявлением, уже в начале седьмого вечера мне и удалось пройти на прием", – сообщила активистка на своей странице в Facebook.

По ее словам, встреча "была недолгой". "Я передала М. В. Леговцу просьбу тех, кто стоял на улице, чтобы в Ингушетию была направлена комиссия Генеральной прокуратуры РФ на несколько дней, что позволит им получить объективную оценку того, в каком положении до сих пор находятся вынужденные переселенцы, а также узнать о мытарствах и нарушениях прав тех, кто вернулся к своим родным очагам в некоторые из сел Пригородного района", – написала Анжела Матиева, воздержавшись от собственной оценки положения переселенцев.

Кроме того, по словам Матиевой, в заявлении она попросила сообщить, какие меры приняла или планирует принять Генрокуратура для того, чтобы ингуши, жившие в Пригородном районе и Владикавказе, вернулись в свои дома, чтобы им была компенсирована потеря имущества и предоставлена "материальная возможность" восстановить свои дома.

"Ни я, ни те, кто стоял во дворе, не тешим себя иллюзиями, что после такой встречи произойдут существенные перемены в судьбе вынужденных переселенцев и тех, кто уже проживает в селах Пригородного района. Одно должно быть понятно федеральному центру, что без учета мнения тех ингушей, которые проживали и проживают в селах Пригородного района и г. Владикавказе, никакие вопросы, связанные с судьбой Пригородного района, не могут быть решены", – написала активистка.

Посетителей приема воодушевила возможность поделиться проблемами с властями

Под записью Анжелы Матиевой, по состоянию на 15.57 мск, опубликовано 60 комментариев. Многие из них содержат одобрительные реплики в адрес активистки. Пользователь Лейла Мальсагова призналась в комментарии, что ездила к зданию прокуратуры "для поддержки". "Людей должно было быть больше, очень жаль, что даже в таких судьбоносных вопросах наше население неактивное", – написала Лейла Мальсагова.

Пользовательница под ником "Марина Марина" сообщила, что была одной из тех, кто поставил подписи под заявлением Анжелы Матиевой.

"Меня этот прием и сход граждан очень тронул, общая боль и родные лица. Многие не знали, что могут обратиться с заявление в Генпрокуратуру, многие устали и разочаровались, поэтому не пришли. Анжела, я очень рада, что оказалась в числе подписавшихся под твоим заявлением", – написала она, признав, что не рассчитывает на скорое решение проблемы переселенцев и территориального спора между жителями двух республик.

Комментариев от жителей Северной Осетии, посетивших прием представителя Генпрокуратуры во Владикавказе, пока не поступало. Прокуратура Северной Осетии также пока не обнародовала на своем сайте итоги личного приема Михаила Леговца.