Павел Мамаев. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 сентября 2019, 09:45

Мамаев досрочно вышел на свободу

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, осужденный по делу о драке в центре Москвы, сегодня освободился из колонии в Белгородской области.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября суд в Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении из ИК № 4 бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Решение суда вступило в силу сегодня.

8 октября 2018 года во время драки с участием Мамаева и Кокорина в центре Москвы пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Спортсмены были обвинены в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. Мамаев также был обвинен в побоях. 8 мая Пресненский райсуд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, а Кокорина - к 1,5 года колонии.

Сегодня Мамаев и Кокорин покинули ИК-4 в Белгородской области, сообщает на своем сайте телеканал "Дождь".

Футболисты после выхода из колонии отказались от общения с журналистами и уехали, уточняет "Чемпионат".

Мамаев и Кокорин после выхода по УДО должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту жительства, пояснил сегодня адвокат футболистов Юрий Падалко. "За ними будет осуществляться контроль до окончания срока, то есть до ноября", - приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, ранее Юрий Падалко сообщил, что футболисты после выхода из колонии вернутся в спорт. Рамзан Кадыров 6 сентября заочно пригласил Кокорина и Мамаева в клуб "Ахмат". Чеченские болельщики усомнились в том, что футболисты примут это приглашение.

Примечание:

"Суд подтвердил продление ареста Мамаева", "Адвокат Мамаева сообщил о выплате компенсации избитому водителю", "Адвокат рассказал о выявленных прокуратурой нарушениях по делу Мамаева".

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