Панихида по жертвам теракта прошла в Волгодонске

16 сентября 2019, 15:41

В Волгодонске сегодня прошли траурные мероприятия в память о жертвах теракта 1999 года. Местные жители и пользователи соцсетей поделились воспоминаниями о последствиях взрыва 20-летней давности.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября 2014 года, в 15-ю годовщину теракта в Волгодонске, в городе прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жертв взрыва.

16 сентября 1999 года в грузовике, припаркованном около девятиэтажного дома в Волгодонске, сработало взрывное устройство. Погибли 18 человек, общее число пострадавших составило 310 человек. При взрыве были повреждены 42 дома. Согласно выводам экспертов, мощность взрывного устройства составила 800-1800 кг в тротиловом эквиваленте, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)".

Сегодня в 05.40 мск около памятного мемориала на месте теракта началась вахта памяти, в которой приняли участие сотрудники МЧС, военные и представители силовых ведомств.

В Волгодонской епархии сегодня прошла панихида о погибших, а после нее - траурный митинг, участники которого возложили цветы к мемориалу, пишет "Российская газета".

Память погибших почтили на траурной акции депутаты, чиновники, бывшие жильцы взорванного дома и других пострадавших домов, уточняет "Блокнот Волгодонск".

12 января 2004 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова, признав их исполнителями ряда терактов, в том числе взрывов в Волгодонске и Москве.

Воспоминаниями о событиях 16 сентября 1999 года поделилась Галина Шульженко, жительница одного из ближайших к эпицентру взрыва домов. "Помню, посмотрела на дом, когда уже рассвело, и подумала: "Война". Ни рам не было, ни стекол, окна как бойницы, и все серое... Я увидела мужчину в сером пиджаке, трусах и тапочках. Двое деток, которые были в серых пледах. Их соседка вывела", - приводит сегодня слова жительницы Волгодонска РИА "Новости".

Нина Кравцова в момент взрыва находилась в своей квартире в одном из соседних домов. "Я проснулась от того, что сильно закричала дочь, и тогда я увидела сгусток воздуха у окна, он как будто плыл по направлению к нам… Вскочили, побежали, дом качать стало. В коридоре думали - вниз все улетим", - рассказала женщина.

По ее словам, на улицу они выбежали босиком, в ночных рубашках и "с жутким страхом". Позднее стало известно, что во время взрыва женщина была контужена, она не помнила имен близких. Со временем здоровье женщины улучшилось, но страх, по ее словам, все равно остался, и семья решила переехать. "Не могли уже там находиться, не жилось там. Потолков тех боялись, стен, высоты", - цитирует Нину Кравцову агентство.

Пользователи соцсети поделились воспоминаниями о трагедии

Пользователь "ВКонтакте" под ником Виола Любимая также поделилась воспоминаниями о событиях 1999 года в комментарии под сообщением о годовщине теракте на странице издания "Коммерсант".

"Я была на месте происшествия спустя 20-30 минут. Стояла гробовая тишина. Все разговаривали шепотом, подавленные и шокированные происходящим. Пожарные вышки были приставлены к высшим этажам останков недавней девятиэтажки, откуда эвакуировали выживших людей. Во всех ближайших жилых кварталах взрывной волной вынесло не только все окна в домах, но и межкомнатные перегородки. Когда мы подъезжали к эпицентру взрыва, то первое, что меня повергло в ужас, это сквозные обзоры сквозь проемы окон во всех ближайших домах и учреждениях. А второе - это давящая тишина. Не было ни паники, ни криков ужаса, а шокирующая тишина и тихие всхлипывания некоторых пострадавших, не оправившихся еще от шока", - рассказала женщина.

Некоторые пользователи соцсети рассказали о своих воспоминаниях также в паблике "Это Ростов-на-Дону! - Новости", насчитывающем 265 тысяч подписчиков. "Страшные были времена. Мы тогда с документами и детьми рядом спали. А мужчины дворы караулили", - написала, в частности, Ирина Писоченко.

"У нас тогда стёкла треснули и выпали. Хоть и жили далеко", - поделилась Mary Guseva.

Пользователь "ВКонтакте" Галина Каширская рассказала в комментарии под сообщением на странице издания "Блокнот Волгодонск", что услышала взрыв, но сначала не поняла, что это теракт. "Видела своими глазами этот взорванный дом, так как у меня внук со снохой были в гостях в следующем доме. Я поехала их искать. Они выскочили из дома, завернув внука в одеяло", - поделилась она.

По словам женщины, ее сын в ту ночь работал. "Тоже услышал этот взрыв, но не понял, что произошло. Мы хотели купить дачу, хозяйка уезжала из города. Она рассказывала, что зятя у нее придавило стеной, что бегала вокруг него, но помочь ничем не могла. Мы часто ездим к мемориалу", - написала Галина Каширская.

О террористических актах, совершенных на территории России с 1999 года, можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Россия: Хроника террора".