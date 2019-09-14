Азербайджан заявил о 20 обстрелах с армянской стороны

14 сентября 2019, 10:18

Позиции Азербайджана в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией подверглись 20 обстрелам за сутки, сообщило сегодня азербайджанское Минобороны.

"Кавказский узел" информировал, что 13 сентября Азербайджан также заявил о 20 случаях нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Из сообщения следует, что обстрелы велись как с территории Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10.18 мск 14 сентября не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет нарушения перемирия фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана сообщало лишь об одиночных выстрелах по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".