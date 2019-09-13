Азербайджан сообщил о 20 обстрелах в зоне конфликта

13 сентября 2019, 11:09

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в зоне карабахского конфликта, в том числе в селе приграничного района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничном районе, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 11.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по своим позициям.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".