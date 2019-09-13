13 сентября 2019, 23:24
Велитов рассказал о состоянии здоровья после тюремного срока
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Махмуд Велитов, отбывший наказание по обвинению в оправдании терроризма, вышел на свободу из колонии в Астрахани. Он сообщил, что приобрел "полезный опыт".
Выйдя из колонии имам Махмуд Велитов, в частности, отметил, что перед освобождением получил длительное свидание с женой и сыном. В помещении колонии, предназначенном для таких свиданий, хороший ремонт и удобные кровати, сказал имам.
Он также рассказал о внимании и уважении со стороны сотрудников колонии. "[Главный врач] очень беспокоилась о моем здоровье, всегда выписывала меня в санчасть, которая находится в ИК-2, а также в гражданскую больницу, в Кировскую, устраивала мне осмотры у специалистов - кардиолога, онколога. Сейчас отеки на ногах, которые были, прошли, сердце работает, хотя и нуждается в лечении. Я чувствовал здесь уважение со стороны руководства. Уважают старых людей, дают молиться беспрепятственно. Никто не говорил: "Почему ты будишь людей утром-вечером своим азаном?" Так что психологически и физически я чувствую себя хорошо", - сообщил имам Велитов. При этом он добавил, что намерен заняться своим здоровьем. "Дыхание немножко меня тревожит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Велитов затруднился ответить на вопрос, планирует ли он вернуться в мечеть "Ярдям". "Моя мечта - получить землю и построить мечеть. В Москве. Но это очень сложно - получить землю в Москве. Это должно пройти через [мэра Москвы Сергея] Собянина и должно дойти до первого лица России. Если получится это, то найдем силы, я думаю, построить небольшую, хотя бы на 1000 человек, мечеть", - поделился планами Велитов.
Имама встретили родственники и сочувствующие
На выходе из колонии Махмуда Велитова ожидали супруга, сын и еще несколько человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Сын имама Мухаммедамин Велитов назвал несправедливым надзор, установленный над его отцом. "Мы приехали с мамой, остальные родственники будут встречать в Москве. По моей информации, над имамом будет установлен надзор на три года. По-моему, это несправедливо. Человек - инвалид II группы, перенес два инфаркта. А теперь этот надзор на три года. Это психологически подавляет. Раз надзор - значит, будут какие-то границы, за чем-то надо будет следить, за что-то отвечать", - сказал Мухаммедамин Велитов корреспонденту "Кавказского узла".
Условия в колонии, где находился имам Велитов накануне освобождения, нормальные, считает Закарья, сидевший вместе с имамом в двух колониях. "Все в порядке, по пятибалльной шкале - на четверку. А в [другой колонии] я лично никакого лечения там не видел. Здесь есть [главврач] Юлия Викторовна, вот она хорошо следит. Начальник колонии тоже - при первой же нужде сразу отправляет и в гражданскую больницу, и в тюремную. Правда, не всегда тут бывают медикаменты, но, если есть, они всегда раздают всем, лечат. То же самое по вопросам религии. В ИК-8 прессинга никакого нет, а вот в [другой колонии] было немного. Если чуть-чуть переусердствуешь, то в штрафной изолятор могли закрыть", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Закарья, приехавший сегодня встречать имама Велитова.
Велитов водворялся в штрафной изолятор, но не в связи с исполнением религиозных обрядов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь УФСИН России по Астраханской области Юлия Дубровина. Она уточнила, что Велитов оказался в ШИЗО не в ИК-8, а в другой колонии. "Нарушений права на свободу вероисповедания администрацией учреждения допущено не было", - подчеркнула она. Дубровина также утверждает, что состояние здоровья Велитова за время заключения оставалось удовлетворительным и стабильным. "Он находился под пристальным вниманием медицинского персонала. Лечение осуществлялось согласно рекомендациям специалистов. Случаи, когда его переводили в городскую больницу, были плановой госпитализацией", - добавила она.
Астраханка отметила, что в целом среди мусульман в Астрахани дело Велитова резонанса не имело. "Я здесь не слышала, чтобы это обсуждалось. В Татарстане, в Крыму - знаю, большое внимание к Велитову было, а у нас как-то нет. Хотя я знаю, что какие-то астраханские мусульмане ходили к имаму, навещали его. Но в целом - скорее нет", - сказала жительница Астрахани корреспонденту "Кавказского узла".
Еще один астраханец, Абдурахман, также не заметил интереса местных мусульман к делу имама. "Я постоянно ездил к своему брату [по вере] на свидания, привозил передачи. И сейчас, конечно, приехал его встретить. Я не мог не приехать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Защита опротестовала решение об административном надзоре
Решение о трехлетнем административном надзоре над имамом вынес Трусовский районный суд Астрахани, сообщил адвокат Велитова Дагир Хасавов. "Мы обжаловали это решение в Астраханском областном суде - безрезультатно. Но это же ограничение свободы после освобождения! Ему нужно будет ходить отмечаться каждую неделю в полиции, он не может выехать никуда без разрешения, даже на лечение, ему нельзя принимать участие в публичных мероприятиях. Мы будем добиваться снятия этих ограничений. Я готовлю кассационную жалобу, а если и так ничего не получится, то обращусь по этому поводу в ЕСПЧ", - сказал Дагир Хасавов корреспонденту "Кавказского узла".
На сайте Астраханского областного суда по состоянию на 22.00 мск 13 сентября отсутствует информация о решении относительно административного надзора над имамом Велитовым.
Адвокат Дагир Хасавов прокомментировал слова Велитова, сказанные после освобождения, указав, что в действительности состояние его здоровья в колонии ухудшилось. "Мы это докажем, у нас есть подтверждающие это документы. В момент поступления в колонию у него было нормальное сердце, оно не болело в той степени, как теперь. Из-за этого имам периодически опухал, застаивалась жидкость", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"