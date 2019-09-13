Велитов рассказал о состоянии здоровья после тюремного срока

13 сентября 2019, 23:24

Освободившийся сегодня из колонии имам Махмуд Велитов сообщил, что будет добиваться получения в Москве земли под строительство мечети. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, но намерен заниматься пошатнувшимся здоровьем. Суд определил имаму трехлетний административный надзор, защита пытается обжаловать это решение, заявил адвокат Велитова.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Махмуд Велитов, отбывший наказание по обвинению в оправдании терроризма, вышел на свободу из колонии в Астрахани. Он сообщил, что приобрел "полезный опыт".

В апреле 2017 года имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов был осужден на три года лишения свободы за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которого правоохранительные органы считают членом террористической организации. Суд пришел к выводу, что имам в своей проповеди оправдывал терроризм. Правозащитный центр "Мемориал" признал Велитова политзаключенным. 5 апреля 2019 года суд повторно отказал имаму в просьбе заменить штрафом неотбытую часть наказания. Нет оснований полагать, что осужденный "твердо встал на путь исправления", пояснил судья.

Выйдя из колонии имам Махмуд Велитов, в частности, отметил, что перед освобождением получил длительное свидание с женой и сыном. В помещении колонии, предназначенном для таких свиданий, хороший ремонт и удобные кровати, сказал имам.

Он также рассказал о внимании и уважении со стороны сотрудников колонии. "[Главный врач] очень беспокоилась о моем здоровье, всегда выписывала меня в санчасть, которая находится в ИК-2, а также в гражданскую больницу, в Кировскую, устраивала мне осмотры у специалистов - кардиолога, онколога. Сейчас отеки на ногах, которые были, прошли, сердце работает, хотя и нуждается в лечении. Я чувствовал здесь уважение со стороны руководства. Уважают старых людей, дают молиться беспрепятственно. Никто не говорил: "Почему ты будишь людей утром-вечером своим азаном?" Так что психологически и физически я чувствую себя хорошо", - сообщил имам Велитов. При этом он добавил, что намерен заняться своим здоровьем. "Дыхание немножко меня тревожит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Велитов затруднился ответить на вопрос, планирует ли он вернуться в мечеть "Ярдям". "Моя мечта - получить землю и построить мечеть. В Москве. Но это очень сложно - получить землю в Москве. Это должно пройти через [мэра Москвы Сергея] Собянина и должно дойти до первого лица России. Если получится это, то найдем силы, я думаю, построить небольшую, хотя бы на 1000 человек, мечеть", - поделился планами Велитов.

Имама встретили родственники и сочувствующие

На выходе из колонии Махмуда Велитова ожидали супруга, сын и еще несколько человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Сын имама Мухаммедамин Велитов назвал несправедливым надзор, установленный над его отцом. "Мы приехали с мамой, остальные родственники будут встречать в Москве. По моей информации, над имамом будет установлен надзор на три года. По-моему, это несправедливо. Человек - инвалид II группы, перенес два инфаркта. А теперь этот надзор на три года. Это психологически подавляет. Раз надзор - значит, будут какие-то границы, за чем-то надо будет следить, за что-то отвечать", - сказал Мухаммедамин Велитов корреспонденту "Кавказского узла".

Условия в колонии, где находился имам Велитов накануне освобождения, нормальные, считает Закарья, сидевший вместе с имамом в двух колониях. "Все в порядке, по пятибалльной шкале - на четверку. А в [другой колонии] я лично никакого лечения там не видел. Здесь есть [главврач] Юлия Викторовна, вот она хорошо следит. Начальник колонии тоже - при первой же нужде сразу отправляет и в гражданскую больницу, и в тюремную. Правда, не всегда тут бывают медикаменты, но, если есть, они всегда раздают всем, лечат. То же самое по вопросам религии. В ИК-8 прессинга никакого нет, а вот в [другой колонии] было немного. Если чуть-чуть переусердствуешь, то в штрафной изолятор могли закрыть", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Закарья, приехавший сегодня встречать имама Велитова.

Велитов водворялся в штрафной изолятор, но не в связи с исполнением религиозных обрядов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь УФСИН России по Астраханской области Юлия Дубровина. Она уточнила, что Велитов оказался в ШИЗО не в ИК-8, а в другой колонии. "Нарушений права на свободу вероисповедания администрацией учреждения допущено не было", - подчеркнула она. Дубровина также утверждает, что состояние здоровья Велитова за время заключения оставалось удовлетворительным и стабильным. "Он находился под пристальным вниманием медицинского персонала. Лечение осуществлялось согласно рекомендациям специалистов. Случаи, когда его переводили в городскую больницу, были плановой госпитализацией", - добавила она.

Одна из встречавших, астраханка Екатерина, рассказала, что раньше жила в Москве и посещала мечеть "Ярдям". "Все это время я следила за его судьбой, и теперь приехала, чтобы его встретить. Приговор Вели тов у был абсурдом", - заявила она.

Астраханка отметила, что в целом среди мусульман в Астрахани дело Велитова резонанса не имело. "Я здесь не слышала, чтобы это обсуждалось. В Татарстане, в Крыму - знаю, большое внимание к Велитову было, а у нас как-то нет. Хотя я знаю, что какие-то астраханские мусульмане ходили к имаму, навещали его. Но в целом - скорее нет", - сказала жительница Астрахани корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один астраханец, Абдурахман, также не заметил интереса местных мусульман к делу имама. "Я постоянно ездил к своему брату [по вере] на свидания, привозил передачи. И сейчас, конечно, приехал его встретить. Я не мог не приехать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Защита опротестовала решение об административном надзоре

Решение о трехлетнем административном надзоре над имамом вынес Трусовский районный суд Астрахани, сообщил адвокат Велитова Дагир Хасавов. "Мы обжаловали это решение в Астраханском областном суде - безрезультатно. Но это же ограничение свободы после освобождения! Ему нужно будет ходить отмечаться каждую неделю в полиции, он не может выехать никуда без разрешения, даже на лечение, ему нельзя принимать участие в публичных мероприятиях. Мы будем добиваться снятия этих ограничений. Я готовлю кассационную жалобу, а если и так ничего не получится, то обращусь по этому поводу в ЕСПЧ", - сказал Дагир Хасавов корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Астраханского областного суда по состоянию на 22.00 мск 13 сентября отсутствует информация о решении относительно административного надзора над имамом Велитовым.

Адвокат Дагир Хасавов прокомментировал слова Велитова, сказанные после освобождения, указав, что в действительности состояние его здоровья в колонии ухудшилось. "Мы это докажем, у нас есть подтверждающие это документы. В момент поступления в колонию у него было нормальное сердце, оно не болело в той степени, как теперь. Из-за этого имам периодически опухал, застаивалась жидкость", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.