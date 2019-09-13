Имам Велитов освободился из колонии в Астрахани

13 сентября 2019, 14:13

Имам московской мечети Махмуд Велитов, отбывший наказание по обвинению в оправдании терроризма, после выхода из колонии в Астрахани сообщил сегодня, что приобрел "полезный опыт".

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Трусовский райсуд Астрахани повторно отказал имаму московской мечети "Ярдям" Махмуду Велитову в просьбе заменить штрафом неотбытую часть наказания. Нет оснований полагать, что осужденный "твердо встал на путь исправления", пояснил судья.

В апреле 2017 года имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов был осужден на три года лишения свободы за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которого правоохранительные органы считают членом террористической организации. Суд пришел к выводу, что имам в своей проповеди оправдывал терроризм. Правозащитный центр "Мемориал" признал Велитова политзаключенным.

На выходе из астраханской ИК № 8 Махмуда Велитова встретили сегодня сын и супруга, приехавшие из Москвы, а также несколько сторонников, передал корреспондент "Кавказского узла".

Махмуд Велитов сообщил, что получил "полезный опыт", пребывая в колонии, и пояснил, что хотел бы получить в Москве землю для строительства мечети. "Дай Аллах, чтоб мусульмане не попадали в эти места, чтобы суд у нас был справедливый, чтобы мусульмане сплоченно жили, друг друга поддерживали. Я эту поддержку чувствовал, но можно выйти на лучший уровень", - сказал он.

Велитов держался бодро, но во время приветственной речи было заметно, что ему тяжело дышать. Сразу после выхода из колонии имам вместе с сопровождающими отправился в мечеть, чтобы совершить намаз.

Напомним, что 67-летний Махмуд Велитов (уточнение "Кавказского узла" от 14.29 мск 13.09.2019: 7 сентября Велитову исполнилось 68 лет) – инвалид второй группы и, отбывая наказание, неоднократно был госпитализирован. Родственники, навещая его в колонии, обращали внимание на ухудшение его состояния, хотя сам осужденный, по их словам, "жаловаться не привык".