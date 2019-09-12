Жители Дагестана рассказали Путину о проблемах горных сел и загрязнении Каспия

12 сентября 2019, 22:39

Президент, посетивший дагестанское село Ботлих, пообещал развивать инфраструктуру горных селений и обсудить с Минфином подрядчика для модернизации очистных сооружений в Махачкале. Глава республики заверил Путина, что продолжит борьбу с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа российский президент подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с чеченскими боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий. Статус предполагает права на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом 7 августа 1999 года проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких следующих дней им удалось захватить другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню. Всего за 1,5 месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек. Информация об этих событиях содержится справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Владимир Путин, побывавший в Ботлихе в августе 1999 года в качестве премьер-министра России, прилетел сегодня в село по случаю 20-летию разгрома отрядов Басаева и Хаттаба. Основные мероприятия, связанные с этой годовщиной, запланированы в Дагестане на 15 сентября, информировал "Интерфакс".

"Путин в Дагестане: асфальт даже помыли..." - прокомментировал визит президента автор Telegram-канала kavkaz_leakbez. На видео, опубликованном на канале, видно шоссе, вдоль которого стоят машины различных ведомств.

На встрече в Ботлихе с участниками народного ополчения президенту пожаловались на очистные сооружения в Махачкале, плохая работа которых приводит к загрязнению Каспийского моря. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что уже в этом году будет запущен новый коллектор, который решит проблему. При этом он попросил у Владимира Путина не проводить торги и назначить исполнителем работ управление министерства обороны. Президент ответил, что обсудит это с министром финансов, информировало РИА "Новости".

4 апреля Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что сброс сточных вод в море привел к повышению уровня загрязнения воды на шести пляжах Махачкалы. Ведомство обратилось в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело из-за угрозы вреда здоровью населения. В июле в Махачкале прошли пикеты с требованием построить очистные сооружения для Каспийского моря.

Глава Дагестана на встрече с президентом также заявил, что продолжит борьбу с коррупцией в самых разных областях, начиная с Единого государственного экзамена в школах. "Знаете, как бывало, к сожалению, когда там: папа, мама, деньги - проскочу", - сказал Владимир Васильев в эфире "Первого канала".

Накануне своего визита в Дагестан президент сменил в республике глав прокуратуры и Следкома. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

В разговоре с бывшим председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым, который возглавлял республику во время нападения боевиков в 1999 году, Путин пообещал развивать горные села. "[С жителями Ботлиха] мы говорили о необходимости создания соответствующих планов по развитию вообще горных сел. Будем дальше делать это, развивать инфраструктуру, дороги, строить новые, приводить в порядок объекты социальной инфраструктуры", – процитировал Путина ТАСС.