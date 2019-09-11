Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи

11 сентября 2019, 12:29

Избранный мэр Сочи Алексей Копайгородский принес сегодня присягу, пообещав руководить городом справедливо и продолжая традиции предыдущего градоначальника Анатолия Пахомова.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского на должность главы города. Конкурс на должность мэра был формальным, большинство претендентов отсеяли в первом туре из-за ошибок в документах, рассказал участник конкурса, член КПРФ Вячеслав Кирсанов. В том, что Копайгородский возглавит город, сомнений не было, отметили местные жители.

8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города. Свои кандидатуры успели заявить 18 человек, в том числе четыре женщины, сообщили в администрации города. Действующий мэр Анатолий Пахомов сообщил, что он решил не переизбираться на третий срок. 9 сентября сроки его полномочий истекли и исполняющим обязанности главы Сочи был назначен заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы возмутились, что этот пост занял иногородний.

Церемония вступления в должность Алексей Копайгородского состоялась сегодня утром в большом зале городского собрания, где новый глава города принёс присягу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Сочи.

«Я думаю из всех кандидатов выбрали самого достойного и молодого… У молодых руководителей никогда не было, нет и не будет лёгких дорог, ни одной прямой», - цитирует пресс-службы городской мэрии выступление представителя ветеранских организаций города и общественной организации «Герои Отечества» Веры Шабаловой.

После церемонии Копайгородский приступил к своим должностным обязанностям и проведет сегодня первое рабочее совещание с общественностью города. Следующую неделю избранный градоначальник планирует провести в рабочих поездках и начать работу на местах, сообщает его пресс-служба.

Ранее Алексей Копайгородский работал в администрации Краснодарского края был замначальника управления по работе с политическими партиями, также в департаменте внутренней политики. С февраля 2016 по март 2017 года занимал должность замглавы Краснодара. С марта по сентябрь 2017 года был директором департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. В сентябре того же года работал замглавы Краснодарского края, сообщается на сайте мэрии Сочи.

"Обязуюсь руководить городом справедливо, честно, опираться на всю команду… Мы продолжим все традиции (Анатолия Пахомова), все правила, все наработки, которые есть и максимально их возобновим", - цитирует сегодня Копайгородского «Интерфакс».

Напомним, имена кандидатов на пост мэра Сочи были неизвестны, конкурсная комиссия пообещала огласить их лишь в сам день выборов, 10 сентября. В связи с этим недовольство высказали председатель "Общественного экологического совета Сочи" Владимир Остапук и шоумен Андрей Разин.