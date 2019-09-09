Мэром Степанакерта избран Давид Саргсян

09 сентября 2019, 15:16

Явка избирателей на прошедшем 8 сентября в Нагорном Карабахе голосовании повысилась по всей республике по сравнению с прошлыми выборами, сообщила замруководителя ЦИК. По предварительным итогам, главой Степанакерта стал директор "Дженерал групп" Давид Саргсян с результатом в 36% голосов.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. В частности, на пост мэра Степанакерта претендовали пять кандидатов. Горожане выразили надежду, что новый мэр решит вопросы с дорогами и застройкой центра города.

В выборах мэра Степанакерта приняли участие начальник отдела ЗАО "АрцахГаз" Арег Авагян, руководитель Хаченского отделения "Армбизнесбанка" Араик Аванесян, вице-мэр Степанакерта Армен Акопян, офицер запаса Григорий Саакян и исполнительный директор ООО "Дженерал групп" Давид Саргсян. Араик Аванесян - член партии "Идентичность и единство", остальные кандидаты - беспартийные самовыдвиженцы.

Центризбирком Нагорного Карабаха опубликовал предварительные итоги голосования в органы местного самоуправления. Мэром Степанакерта избран беспартийный, исполнительный директор "Дженерал групп" Давид Саргсян. За него проголосовали 7787 граждан (более 36% голосов). Остальные кандидаты в мэры набрали: Григорий Саакян – 4765 голосов (22% голосов), Арег Авагян – 3125 голосов (14,5%), Армен Акопян – 3059 голосов (14,2%), Араик Аванесян – 2108 голосов (9,8%), перевела корреспондент "Кавказского узла" сообщение избиркома.

Всего, по данным ЦИК республики, в Степанакерте проголосовали 21603 из 38987 избирателей.

На некоторых участках в Нагорном Карабахе наблюдались скопления людей, фиксировались попытки проголосовать по несоответствующим документам, нарушения тайны голосования, сообщили 8 сентября наблюдатели.

Также ЦИК Нагорного Карабаха отметил, что в городе Шуши мэром избран Арцвик Саргсян, за которого проголосовали 899 избирателей, в Бердзоре - Нарек Алексанян с результатом в 306 голосов, в Мартуни мэром стал Айк Саргсян - 1292 голоса, в Аскеране - Самвел Агаджанян с 469 голосами, в Гадруте - Ваган Савадян с 676 голосами, Сергей Чилингарян был избран мэром Карвачара с 210 голосами, а Миша Гюрджян был избран в Мартакерте с результатом в 511 голосов.

На прошедших 8 сентября выборах явка избирателей была "довольно высокой не только в Степанакерте, но и во всей республике по сравнению с предыдущими выборами", заявила зампредседателя Центризбиркома Нагорного Карабаха Егише Арзуманян.

"65,4% от общего числа избирателей приняли участие в выборах в органы местного самоуправления в республике и 55,4% избирателей в Степанакерте. Эта цифра примерно на 11% выше результатов предыдущих выборов", - цитирует сегодня Арзуманян издание "Арцахпресс".

Напомним, что 7 октября 2018 года во втором избирательном округе в Степанакерте прошли довыборы в парламент Нагорного Карабаха. Явка на дополнительных выборах составила более 43%. По итогам состоявшихся 9 сентября 2018 года довыборов в парламент республики в 10-м избирательном округе явка составила 53,05%, в 11-м избирательном округе - 57,63% избирателей.