Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Нагорном Карабахе

09 сентября 2019, 01:20

На некоторых участках в Нагорном Карабахе наблюдались скопления людей, фиксировались попытки проголосовать по несоответствующим документам, нарушения тайны голосования, сообщили наблюдатели. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта выразили надежду, что новый мэр решит вопросы с дорогами, застройкой центра и будет помогать людям.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 228 общинах. Существенных нарушений к началу голосования не зафиксировано, сообщили в НПО "Союз информированных граждан" из Армении. Наблюдатели сообщили о спокойной обстановке на выборах.

На местных выборах в Нагорном Карабахе сформированы 277 избирательных участков. 409 человек претендуют на места руководителей общин, 1394 человека - на места в Совете старейшин. В Степанакерте на пост мэра претендуют пять кандидатов.

По состоянию на 20:00 по местному времени (19.00 мск) в выборах приняли участие 67 326 избирателей, говорится в сообщении ЦИК Нагорного Карабаха, опубликованном 8 сентября на официальном сайте.

Всего, по данным Центризбиркома, право голоса в Нагорном Карабахе имеют 103 010 человек, а выборы признаются состоявшимися, если явка избирателей составит 25 процентов. В Степанакерте из 38987 человек проголосовали 55,5% избирателей.

Наблюдатели отметили ряд нарушений на избирательных участках

"По состоянию на 20:00 (по местному времени) на горячую линию омбудсмена поступило шесть звонков, в основном связанных с разъяснением ряда положений избирательного законодательства Республики Арцах (Нагорного Карабаха)... Один из звонков был сделан наблюдателем, который описал трудности избирательного процесса из-за отключения электроэнергии в одной из сельских общин. Наблюдательная работа сотрудников омбудсмена показала, что в ряде населенных пунктов по всей стране были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии, которые, согласно объяснениям, предоставленным ЗАО «Арцахэнерго», были вызваны неблагоприятными погодными условиями. Однако проблемы были исправлены в течение дня", - написал на своей странице в социальной сети Facebook омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян (перевела корреспондент "Кавказского узла").

Он также отметил, что что "после подведения итогов голосования и собранной информации правозащитник сделает дополнительное заявление".

НПО «Союз информированных граждан» сообщил о ряде нарушений на своей странице в социальной сети Facebook.

Наблюдатели, в частности, отметили, что по состоянию на 14:00 по местному времени (13.00 мск) они посетили 40 избирательных участков, на некоторых из которых наблюдалось скопление людей. Вопрос был решен членами участковых комиссий. По данным "Союза информированных граждан", на пяти участках не была размещена необходимая информация для голосования, на десяти участках кабины для голосования были установлены таким образом, что нарушалась тайна голосования, на избирательном участке № 7 председатель комиссии знал свои функции лишь частично.

О нарушениях, допущенных в ходе выборов в Степанакерте, сообщила на своей странице в Facebook миссия наблюдателей "Очевидец", созданная неправительственной организацией Transparency International, НПО "Клуб журналистов "Аспарез" и Общественной инициативой "Рестарт".

По данным миссии, на ряде участков были проблемы с урнами, были зафиксированы попытки проголосовать по несоответствующим документом и нарушения тайны голосования, на участках присутствовали посторонние.

Кандидаты в мэры Степанакерта пообещали выполнить все положения предвыборной программы

«В ходе выборов в разных избирательных участках были зафиксированы несущественные, мелкие недочеты и нарушения, которые никак не повлияли на процесс выборов», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 8 сентября руководитель пресс-службы полиции Нагорного Карабаха Гарник Алексанян.

День выборов кандидат в мэры Степанакерта Григорий Саакян назвал "очень важным днем для общества".

«Моя цель - улучшить наш город. И я надеюсь, что мы все сможем выполнить предвыборные положения», - сказал он на брифинге, который посетила корреспондент "Кавказского узла",

Саакян также добавил, что «Арцах (Нагорный Карабах) должен видеть мирный Степанакерт, столицу с равными социальными условиями для всех».

«В случае успеха все положения предвыборной программы будут выполнены. Кроме того, в мэрии будет проведен ряд структурных изменений, в результате которых будет сформирована функциональная и специализированная команда», - сообщил на брифинге кандидат в мэры Степанакерта, вице-мэр столицы Армен Акопян.

С аналогичным обещанием перед журналистами выступил кандидат в мэры Степанакерта Давид Саргсян.

На пост мэра Степанакерта претендуют начальник отдела в ЗАО "АрцахГаз" Арег Авагян, руководитель Хаченского отделения "Армбизнесбанка" Араик Аванесян, вице-мэр Степанакерта Армен Акопян, офицер запаса Григорий Саакян и исполнительный директор ООО "Дженерал Групп" Давид Саркисян. Араик Аванесян является членом партии "Идентичность и единство", остальные кандидаты - беспартийные самовыдвиженцы.

Жители Степанакерта поделились своими надеждами

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта рассказали, почему решили прийти на выборы. Приведенные мнения не являются репрезентативным опросом и отражают лишь частные мнения опрошенных.

Римма Саакян заявила, что впервые сделала сознательный выбор, за кого голосовать.

«Я впервые выбрала из кандидатов того, которого посчитала нужно. Мне не указывали члены семьи, не приказало начальство, не попросили родственники», - сказала она.

Наемный работник Арсен Хачатрян признался, что в начале предвыборной гонки поддерживал одного кандидата в мэры столицы, но познакомившись с программами других кандидатов, изменил своей мнение.

«Я отдал свой голос за человека, с которым не знаком, но мне понравилась его программа, его настрой быть чем-то полезным людям. А из кандидатов в совет старейшин выбрал знакомого, который также, по моему мнению, будет работать для людей»,- сказал он.

Работник сферы обслуживания Артур Петросян заявил, что голосовал за того кандидата, которого считает порядочным человеком, но при этом не знаком с его предвыборной программой.

Работник госучреждения Карине Даниелян сообщила, что выбирала только из списка кандидатов в Совет старейшин, а за кого поставила отметку в бланке с кандидадам в мэры - не помнит.

«Я побывала на нескольких встречах этих кандидатов в мэры. Они представляют столицу так, как будто здесь существуют только проблемы, и только они в состоянии это решить. Но у нас очень красивый и чистый город. Если сравнить с другими городами республики, то, бесспорно, за последние годы Степанакерту уделяется больше внимания, чем другим городам. Здесь интенсивно застраивается, инфраструктура развивается, увеличивается население. Потому, мне безразлично, кто будет мэром. Лишь бы столица продолжала быть в центра внимания высшего руководства», - сказала она.

Лусине Овсепян призналась, что с кандидатами не знакома, она встречах не была, но следила за предвыборной агитацией через социальные сети.

«Честно говоря, впечатления оставили два из пяти кандидата в мэры. Выбрала того, кого посчитала нужным. По моему мнению, этот человек сможет решить проблему дорог на окраинах города, замену старых крыш на зданиях и, главное, не будет делить людей на своих и чужих, будет выслушивать и помогать всем, кто обратиться в мэрию», - сказала она.

Роза Арутюнян рассказала, что из кандидатов в мэры выбрала соседа, а из кандидатов в старейшины - сына старой знакомой.

«Но это не значит, что я не думала, ставя птичку в избирательном бланке. Я согласилась голосовать за них, потому что они молодые и амбициозные, а нашей республике давно пора избавится от советских и постсоветских конъюнктурщиков», - сказала она.

«Главной проблемой Степанакерта в том, что город застраивается изнутри», - считает Завен Бегларян.

«Я надеюсь, что новый мэр сможет сделать так, чтоб вместо высотных зданий в Степанакерте строили парки и сажали деревья. А новые здания должны строить на выходе из города, чтобы Степанакерт рос, а не надувался», - сказал он.