НПО констатировали спокойную обстановку на выборах в Нагорном Карабахе

08 сентября 2019, 19:05

Выборы в органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе проходят без нарушений, сообщили руководители неправительственных организаций, чьи наблюдатели находятся на избирательных участках. Полиция и офис омбудсмена также констатировали отсутствие жалоб.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Нагорном Карабахе проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открылись в 228 общинах. Существенных нарушений к началу голосования не зафиксировано, сообщили в НПО "Союз информированных граждан" из Армении.

По данным ЦИК Нагорного Карабаха, к 17.00 проголосовали 57443 из 103010 избирателей, передал корреспондент "Кавказского узла". Выборы в считаются состоявшимися, если проголосовали 25% избирателей, отметили в избиркоме. По данным ЦИК, в Степанакерте проголосовали уже 29.7% избирателей.

Председатель карабахского НПО "Поколение Айка" Армине Петросян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдатели этой организации к 15.00 (14.00 мск) не зафиксировали никаких нарушений в Шаумяновском, Аскеранском, Мартунинском районах и Степанакерте. Не зафиксировала нарушений и молодежная общественная организация "Решение", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее глава Артур Айрапетян.

Один из наблюдателей на участке №2.8, Татевик Погпатян, которая представляет организацию Transparency International, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что выборы проходят спокойно. От наблюдателей и доверенных лиц не поступало никаких жалоб, констатировала корреспонденту "Кавказского узла" председатель этого участка Рузанна Мелкумян.

Об отсутствии нарушений корреспонденту "Кавказского узла" сообщили также доверенное лицо кандидата в мэры Армена Акопяна Рая Назарян, которая находится наизбирательном участке №1.5 в Степанакерте, доверенное лицо кандидата в мэры Григория Саакяна Дмитрий Саакян, находящийся на избирательном участке № 1.4, председатель избирательного участка №1.8 в Степанакерте Наира Петросян. По данным полиции и омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, сообщений о нарушениях на выборах не было.

Отличительной особенностью нынешних выборов является многочисленность кандидатов в мэры и в совет старейшин, указал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты Союза профсоюзов Арис Григорян, баллотировавшийся в мэры Степанакерта в 2015 году. Он отметил, что кандидаты активно проводили избирательну кампанию, использовали возможности соцсетей.

"Сегодня люди свободнее и меньше поддаются давлению", - добавил Арис Григорян корреспонденту "Кавказского узла". Он сравнил выборы мэра Степанакерта в 2015 и нынешнем году. "На выборах в ОМС в 2015 году моим соперником был действующий мэр Степанакерта, и под его влиянием находись все учреждения столицы и административный ресурс. Еще надо учесть, что я не вел активной агитации. Сейчас кандидатов в мэры Степанакерта целых пять, все они вели более чем активную предвыборную компанию, административный ресурс не задействован, а люди предоставлены сами себе и свободны в выборе", - отметил Григорян.