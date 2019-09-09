Пять партий прошли в Волгоградскую облдуму

09 сентября 2019, 14:01

По итогам прошедших 8 сентября выборов в волгоградскую областную думу большинство голосов получила "Единая Россия", сообщается сегодня на сайте облизбиркома. В представительный орган власти также прошли представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Российской партии пенсионеров за справедливость".

Как писал "Кавказский узел", вчера в Волгоградской области прошли выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений. Наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ указали на нарушения во время голосования, однако избирком объявил выборы легитимными. Действующий губернатор Андрей Бочаров набрал 76,81% голосов на выборах главы региона, озвучил сегодня итоги голосования избирком Волгоградской области.

В выборах депутатов волгоградской областной думы по единому округу участвовало пять политических партий: "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", в партийных списках которых числилось 250 кандидатов. По 19 одномандатным округам в выборах участвовало 89 кандидатов. "После регистрации кандидаты прекращали участие в выборах исключительно на основании собственных заявлений", - процитировала главу областного избиркома Виктора Черячукина пресс-служба на сайте избирательной комиссии региона 5 сентября.

К распределению мандатов в волгоградскую облдуму допущены все пять зарегистрированных на выборы партий, преодолевших пятипроцентный барьер, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального избиркома.

Лидером голосования стала "Единая Россия", набравшая 48,15% голосов избирателей, на втором месте КПРФ с 19,5%, на третьем - ЛДПР с 14,85%, далее следует "Справедливая Россия" с 14.85%, замыкает пятерку партий "Российская партия пенсионеров за справедливость", набравшая 6,34% голосов.

По данным комиссии, по 19 одномандатным округам 17 мандатов достались представителям "Единой России", по одному получили представители КПРФ и "Справедливой России".

По выборам волгоградской областной думы поступило всего четыре жалобы, но ни одна из них не подтвердилась, заявил 8 сентября руководитель облизбиркома Виктор Черячукин на сайте комиссии. Лидер волгоградских единороссов Сергей Горняков еще до закрытия участков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что нарушений не зафиксировано. Глава волгоградских представителей "Справедливой России" Дмитрий Калашников также сообщил, что "особых нарушений не зафиксировано".

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос", по состоянию на 13.45 мск сегодня, опубликовано 31 сообщение о нарушениях, допущенных после начала голосования в Волгоградской области. По четырем из них поданы жалобы. Три из них были написаны членами участковых комиссий и касались процедуры подсчета голосов.

Так, член одной из избирательных комиссий заявила, что "председатель (участковой комиссии) после подсчёта бюллетеней отказала членам комиссии с правом совещательного голоса в выдаче итогового протокола". Председатель другой участковой комиссии "остановила подсчет голосов избирателей более чем на час...Вызвал полицию", - говорилось в жалобе 8 сентября. Третье заявление связано с тем, что члены комиссии не показывали галочки в бюллетенях, которые пересчитывали.

Четвертое обращение было подано от наблюдателя, который пожаловался, что ему запрещают ходить по участку, "ссылаясь на закон о персональных данных".

На сайтах областных отделений партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за справедливость", по состоянию на 13.45 мск сегодня, нет информации о выявленных нарушениях.

Напомним, исполняющий обязанности руководителя штаба Навального Евгений Кочегин сообщил 8 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдатели штаба зафиксировали нарушения в ходе голосования в Волгограде. Так, наблюдатели на одном из избирательных участков составили акт о том, что избирателю помимо положенных двух бюллетеней выдали три. На том же избирательном участке, по словам Кочегина, был составлен акт о том, что в голосовании по открепительным талонам принимала участие группа людей, которые имели паспорта и копии паспортов, при этом адрес прописки у них не проверялся.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: юг России".