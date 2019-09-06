Волгоградцы сочли неубедительной предвыборную агитацию кандидатов

06 сентября 2019, 14:47

На 38 мест в Волгоградской облдуме претендуют 339 кандидатов, сообщил избирком в преддверии выборов. Несмотря на активную предвыборную агитацию, некоторые волгоградцы скептически отнеслись к обещаниям политиков.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний.

8 сентября, в единый день голосования, состоится голосование на выборах руководителей Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии. В этот же день пройдут выборы в законодательные собрания Волгоградской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также глав и депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

На выборах в Волгоградскую облдуму 19 из 38 депутатов будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, столько же - в одномандатных округах. В регионе также пройдут выборы в 518 органов местного самоуправления, из них 212 кампаний – по выборам глав сельских поселений и 306 кампаний – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Местные выборы пройдут в 30 районах области и двух городских округах – Урюпинске и Фролово, где жителям предстоит выбрать городских депутатов, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник облизбиркома.

В выборах депутатов облдумы по единому округу примут участие 250 кандидатов от пяти политических партий, в выборах по 19 одномандатным округам участвуют 89 кандидатов, а в выборах органов местного самоуправления примут участие 4644 кандидата, сообщил 5 сентября на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин.

По его словам, на избирательных участках будут работать более 4700 наблюдателей, направленных кандидатами, партиями, Общественной палатой Волгоградской области и Общественной палатой Российской Федерации, более 1300 членов УИК с правом совещательного голоса, назначенных партиями и кандидатами, а также более 150 журналистов, подавших заявки на аккредитацию, передал корреспондент "Кавказского узла".

"В целом, избирательные кампании проходят спокойно, в штатном режиме, без значимых нарушений", - констатировал глава облизбиркома.

В облизбирком, по данным Черячукина, поступили более 40 жалоб в связи с предвыборной кампанией кандидатов в депутаты облдумы. По семи из них факты нарушений подтвердились. В частности, незаконными признаны агитационные газеты одного из кандидатов, сообщила 5 сентября "Высота 102".

В преддверии выборов на улицах Волгограда появились билборды с видами стадиона "Волгоград Арена", моста через Волгу, аэропорта и надписью "Работать для людей". На билборде с изображением храма Александра Невского написано "Сделать больше". Также появились билборды с изображениями кандидатов. В почтовых ящиках местных жителей лежат предвыборные газеты кандидатов, а на витринах магазинов, заборах и на стенах домов висят предвыборные листовки, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Весь Краснооктябрьский район завешан портретами [одного из кандидатов]. Я заметил, что в точках продаж и на магазинах висит [его] агитация, а на подъездах и в других местах - агитация его конкурента... Заметна колоссальная разница бюджетов на ведение кампании. По центру клеят портреты кандидатов с фамилией-именем без каких-либо лозунгов, видимо, чтобы поднимать узнаваемость. А [представители одной из партий] раскидывают агитацию по вузам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" и.о. руководителя волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин.

Он заверил, что наблюдатели от штаба Алексея Навального будут присутствовать на участках. "Кандидаты от нас не выставлены, поэтому направления нам могут давать только другие люди. Региональные штабы кандидатов неохотно давали направления для наблюдения, были сложности, связанные с тем, что во многих округах фейковые кандидаты и вместе с ними там фейковые наблюдатели. Но есть те, кто заинтересован в победе, и они предоставляют направления. Направления мы получили. Насколько я знаю, такие сложности были только у нас", - сказал представитель штаба Навального.

Некоторые волгоградцы, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", признались, что не рассчитывают на перемены после выборов. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь мнения некоторых жителей города.

"Надежды на перемены к лучшему нет, - сказал, в частности, 51-летний эколог Вячеслав Петренко. – Все останется по-старому. Голосовать пойду, с выбором определился". Аналогичное мнение высказала пенсионерка Алла Георгиевна. "А на что надеяться-то. Хорошо хоть, под выборы нам дорогу ремонтируют... Голосовать всегда хожу, и в этот раз пойду", - сказала женщина, пояснив, что уже определилась с выбором кандидата.

Студентка педагогического университета Алла сказала, что "обязательно" будет голосовать, хоть и "не верит нашей власти". Девушка уточнила, что пока не решила, за кого будет голосовать.

Психолог Вера Антонова, которая уже 15 лет работает в школе, призналась, что не видит среди волгоградских политиков "лидеров с харизмой". "К сожалению, безликость, отсутствие инициатив, замыливание проблем вряд ли приведут нас в светлое будущее... Голосовать пойду, за кого – знаю", - сказала она.

Студент колледжа Евгений заявил, что голосовать не пойдет. "Только время терять. В то, что будут перемены от выборов, не верю", - сказал молодой человек. 31-летний житель Волгограда, представившийся Виктором Степановичем, сообщил, что 8 сентября будет в отъезде. "Открепительное не брал. Не потеряю ровным счетом ничего, потому что никаких выборов нет, а есть один фарс", - высказал свое мнение мужчина, пояснив, что работает менеджером по продаже техники.

"Думаю, голосовать все же надо, - сказала медсестра с 21-летним стажем Наталья Горячева. – На выборы пойду. У нас врачам зарплату подняли, среднему медперсоналу тоже немного, но вот жить на такие деньги все равно очень сложно. За кого голосовать – определюсь, когда приду на участок".

Мать двоих маленьких детей Ольга Сикоренко рассказала, что работает воспитателем в детском саду. "Зарплата маленькая, получаю еще одно образование, может быть, удастся сменить профессию. Пока не решила, пойду на выборы или нет. Не вижу особого смысла", - сказала жительница Волгограда.

Материалы о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".