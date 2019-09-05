Николай Шатунов. Скриншот с личной страницы Дарьи Кулаковой https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2418099031782225&set=pcb.2418094588449336&type=3&theater

05 сентября 2019, 14:27

Активист штаба Анастасии Шевченко задержан в Ростове-на-Дону

Участник предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Анастасии Шевченко Николай Шатунов предстанет сегодня перед судом в Ростове-на-Дону за неповиновение сотрудникам полиции, сообщила активист Дарья Кулакова. По ее словам, Шатунова задержали при получении предвыборных листовок.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 16 августа избирательная комиссия Ростова-на-Дону отклонила жалобу предвыборного штаба активистки на отказ в регистрации ее кандидатуры на выборах в гордуму, а 29 августа стало известно, что областная избирательная комиссия подтвердила это решение. Представители активистки решили обжаловать отказ в регистрации в Центризбиркоме России.

Дополнительные выборы депутатов Ростовской-на-Дону гордумы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14 пройдут 8 сентября. Согласно данным, размещенным на сайте муниципального избиркома города, по состоянию на 14.15 мск сегодня, зарегистрированы шесть кандидатов: Олег Миненко от КПРФ, Вячеслав Некрашевич от ЛДПР, Александр Осяк от "Единой России", Елена Пелецкая от "Справедливой России" и самовыдвиженец Лариса Зубарева.

Скриншот поста на странице Дарьи Кудаковой в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2418099031782225&set=pcb.2418094588449336&type=3&theaterПосле того, как Анастасии Шевченко было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборы депутатов гордумы Ростова-на-Дону, представители ее предвыборного штаба напечатали листовки, "где рассказали, почему у Октябрьского района города не будет кандидата", написала 4 сентября на своей странице в соцсети Facebook активист штаба Дарья Кулакова

"Листовки мы [4 сентября] забрали из типографии, через две минуты вокруг Николая Шатунова оказалось 4 [сотрудника центра "Э"], а потом двое полицейских, которые потребовали проверить коробку... А потом вообще заявили, что Коля подходит по ориентировке и может быть в розыске… Повезли в Октябрьский отдел полиции Ростова-на-Дону", - сообщила Кулакова.

По ее словам, Шатунова оставили на ночь в отделе полиции и составили административный протокол по статье "Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции". "Шатунова прямо сейчас повезли в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону", - написала активистка в соцсети сегодня около 11.00 мск.

Скриншот поста страницы Николая Шатунова в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2448080448773643&set=a.2226734614241562&type=3&theaterПо словам Шатунова, сотрудники полиции, задержавшие его 4 сентября "представились и показали удостоверения только по требованию". "Основания обращения так и не назвали… Доставили около 19.40 мск.... Доставляли для удостоверения личности, паспорт я хотел показать, но моё желание игнорировали и тащили в машину", - написал 4 сентября Николай Шатунов на своей странице в соцсети Facebook. 

На сайте Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону говорится, что заседание по административному делу Николая Шатунова по статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции" назначено на сегодня на 12.30 мск. Дело рассматривает судья Кристина Захаркина. По состоянию на 14.15 мск сегодня данных о решении суда на сайте нет.

Максимальная санкция по данной статье – 15 суток ареста.

Напомним, что Анастасия Шевченко обвиняется в причастности к нежелательной в России организации. 27 августа суд разрешил ей общаться с детьми по телефону. Дочь Шевченко рассказал о проблемах с покупкой нового телефона.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Рафаэль Гусейнзаде в третий раз с начала года арестован в Азербайджане", "Кубанский активист Исаев отпущен из отделения полиции", "Два активиста арестованы в Баку".

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