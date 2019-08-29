Избирком Ростовской области отклонил жалобу Шевченко на отказ в допуске к выборам

29 августа 2019, 19:18

Избирательная комиссия Ростовской области отклонила сегодня жалобу активистки Анастасии Шевченко на отказ в регистрации кандидатом в депутаты думы Ростова-на-Дону. Представители активистки решили обжаловать отказ в регистрации в Центризбиркоме России.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 16 августа избирательная комиссия Ростова-на-Дону отклонила жалобу предвыборного штаба активистки на отказ в регистрации ее кандидатуры на выборах в гордуму. Секретарь муниципальной комиссии Ирина Войцеховская сообщила, что "дополнительные проверки, проведенные экспертами, подтвердили, что 23 из 155 подписей, собранных в поддержку Шевченко, недостоверны".

"Закончилось заседание избирательной комиссии Ростовской области, члены комиссии в очередной раз сообщили, что оснований сомневаться в заключении эксперта-почерковеда нет. Скорее всего, потому, что эти основания не прописаны в законе", - сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель предвыборного штаба Шевченко Дарья Кулакова.

По словам Кулаковой, представители Шевченко решили обжаловать отказ в регистрации в Центризбиркоме России.

"Члены Избирательной комиссии Ростовской области большинством голосов отказали в удовлетворении жалобы Анастасии Шевченко на постановления муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону и территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ростовской городской Думы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте избирательной комиссии Ростовской области.

По данным Избиркома, Шевченко в своей жалобе выразила несогласие с доводами территориальной комиссии, принявшей решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.