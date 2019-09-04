Антимонопольщики оштрафовали ритуальную фирму за сговор с мэрией Волгограда

04 сентября 2019, 18:46

Почти 721 тысячу рублей штрафа наложила Антимонопольная служба России на волгоградскую фирму "Память", получившую от городских властей исключительное право на похороны умерших. Это первое из ряда административных дел, связанных с монополизацией рынка ритуальных услуг в Волгограде, отметили в УФАС.

Как писал "Кавказский узел", в июле Арбитражный суд признал недействительным соглашение мэрии Волгограда с ритуальным предприятием "Память", которое давало право хоронить умерших только этой фирме. В конце июля областное управление ведомства возбудило против "Памяти" антимонопольное дело. При этом УФАС проиграло суд по иску "Памяти" о защите деловой репутации.

За нарушение "Памятью" и мэрией Волгограда закона о защите конкуренции на ритуальное предприятие наложен штраф в 720 853 рубля. Его действия квалифицированы как административное правонарушение, указало областное управление Федеральной антимонопольной службы. В сообщении УФАС отмечено, что решение принято руководством ведомства в Москве.

Это не единственное административное дело, связанное со сговором между "Памятью" и мэрией, указал руководитель УФАС Роман Лучников. "Это только начало. Известно, что в настоящее время в производстве ФАС России находится еще ряд административных дел в отношении должностных лиц ЗАО "РП "Память" и администрации Волгограда, виновных в заключении указанных антиконкурентных соглашений. Скажу больше: результаты рассмотрения судебных, антимонопольных и административных дел вокруг этой истории для некоторых из должностных лиц делают угрозу уголовного преследования все более реальной. Но здесь свое слово должны сказать правоохранительные органы", - приводятся слова Лучникова в сегодняшней публикации на сайте УФАС по Волгоградской области.

Волгоградцы ранее пожаловались, что конфликты между "Памятью" и другими ритуальными предприятиями, которые пытаются выйти на рынок, разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии. Предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда, заявили местные бизнесмены. Урегулировать похоронный бизнес в Волгограде должны местные депутаты, считает УФАС. В ответ на просьбу ведомства повлиять на депутатов руководство "Единой России" заявило, что не имеет соответствующих рычагов.

На сайтах волгоградской ритуальной службы "Память" и администрации Волгограда по состоянию на 18.46 мск 4 сентября нет комментариев относительно решения ФАС о штрафе.