Кладбище. Фото © Елена Синеок, Юга.ру

04 сентября 2019, 18:46

Антимонопольщики оштрафовали ритуальную фирму за сговор с мэрией Волгограда

Почти 721 тысячу рублей штрафа наложила Антимонопольная служба России на волгоградскую фирму "Память", получившую от городских властей исключительное право на похороны умерших. Это первое из ряда административных дел, связанных с монополизацией рынка ритуальных услуг в Волгограде, отметили в УФАС.

Как писал "Кавказский узел", в июле Арбитражный суд признал недействительным соглашение мэрии Волгограда с ритуальным предприятием "Память", которое давало право хоронить умерших только этой фирме. В конце июля областное управление ведомства возбудило против "Памяти" антимонопольное дело. При этом УФАС проиграло суд по иску "Памяти" о защите деловой репутации.

За нарушение "Памятью" и мэрией Волгограда закона о защите конкуренции на ритуальное предприятие наложен штраф в 720 853 рубля. Его действия квалифицированы как административное правонарушение, указало областное управление Федеральной антимонопольной службы. В сообщении УФАС отмечено, что решение принято руководством ведомства в Москве.

Это не единственное административное дело, связанное со сговором между "Памятью" и мэрией, указал руководитель УФАС Роман Лучников. "Это только начало. Известно, что в настоящее время в производстве ФАС России находится еще ряд административных дел в отношении должностных лиц ЗАО "РП "Память" и администрации Волгограда, виновных в заключении указанных антиконкурентных соглашений. Скажу больше: результаты рассмотрения судебных, антимонопольных и административных дел вокруг этой истории для некоторых из должностных лиц делают угрозу уголовного преследования все более реальной. Но здесь свое слово должны сказать правоохранительные органы", - приводятся слова Лучникова в сегодняшней публикации на сайте УФАС по Волгоградской области.

Волгоградцы ранее пожаловались, что конфликты между "Памятью" и другими ритуальными предприятиями, которые пытаются выйти на рынок, разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии. Предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда, заявили местные бизнесмены. Урегулировать похоронный бизнес в Волгограде должны местные депутаты, считает УФАС. В ответ на просьбу ведомства повлиять на депутатов руководство "Единой России" заявило, что не имеет соответствующих рычагов.

На сайтах волгоградской ритуальной службы "Память" и администрации Волгограда по состоянию на 18.46 мск 4 сентября нет комментариев относительно решения ФАС о штрафе.

Примечание:

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