УФАС раскритиковало "Единую Россию" за сохранение монополии на ритуальные услуги в Волгограде

28 августа 2019, 14:51

Руководство "Единой России" заявило, что не имеет рычагов воздействия на волгоградских депутатов, которые, по мнению антимонопольщиков, сопротивляются урегулированию похоронного бизнеса. УФАС сочло позицию партии применением двойных стандартов.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года прокуратура Волгограда внесла в городскую думу представление о демонополизации рынка ритуальных услуг и повышении их доступности, особенно в части стоимости для простых граждан. Однако депутаты гордумы Волгограда удовлетворили лишь часть требований прокуратуры. Принятые в феврале 2019 года поправки не решили вопрос об отсутствии конкуренции в похоронном деле, заявили депутат Дмитрий Крылов и предприниматель Евгений Ялымов.

В июле Арбитражный суд признал недействительным соглашение мэрии Волгограда с ритуальным предприятием "Память", согласно которому право хоронить умерших было предоставлено единственной фирме. Иск подавало региональное управление Федеральной антимонопольной службы по просьбе фирмы "Радоница", которая добивается допуска на рынок ритуальных услуг. В конце июля УФАС возбудило против "Памяти" антимонопольное дело. При этом ведомство проиграло суд по иску "Памяти" о защите деловой репутации. Горожане пожаловались, что конфликты между ритуальными предприятиями разворачиваются прямо во время похорон, мешая церемонии. Предприятие, заключившее договор с мэрией, не допускает конкурентов на кладбища Волгограда, заявили местные бизнесмены.

Высшее руководство "Единой России" фактически отказалось повлиять на решение проблем с ритуальными услугами в Волгограде, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Руководитель УФАС Роман Лучников упрекнул "Единую Россию" за двойные стандарты. "Интересно получается: как голосовать, например, за повышение пенсионного возраста, так, как раньше говорили, «в едином порыве!» - есть в «партии власти» и вертикаль власти, и партийная дисциплина, и организованность. А как предпринять хоть какие-то - зависящие, в том числе, и от нее - меры по улучшению ситуации в конкретном, очень чувствительном для жителей города-миллионника вопросе, так такое ощущение, что «партию власти» охватила откровенная политическая беспомощность, от Волгограда до Москвы", - привела сегодня слова Лучникова "Высота 102".

4 июля ведомство направило секретарю Генсовета "Единой России" Андрею Турчаку письмо, в котором указало на то, что предприятию-монополисту "оказываются покровительство и поддержка депутатами и чиновниками различного уровня". Законодательство, регулирующее сферу ритуальных услуг в Волгограде, написано под монополиста и нуждается в корректировке, однако городская дума и администрация Волгограда не желают "воспринимать проконкурентную позицию органов прокуратуры, Волгоградского УФАС России и судов", утверждают антимонопольщики.

При этом "Единая Россия" имеет большинство в городской, так и в областной думе, а главой Волгограда является член президиума политсовета партии, а предприятие "Память" фактически контролирует многолетний член "Единой России", говорится в письме УФАС.

Во фракцию "Единой России" в городской думе Волгограда входят 29 из 36 депутатов, а в областной - 32 из 38, сообщается на сайтах представительных органов.

Ведомство указало на то, что ранее региональное отделение "Единой России" "фактически самоустранилось от принятия каких-либо мер по исправлению ситуации", продемонстрировав "уровень социальной ответственности перед волгоградцами" накануне сентябрьских выборов. УФАС попросило партийное руководство повлиять на депутатов гордумы, мэрию и областное отделение "Единой России" через "механизмы внутрипартийной работы и партийную дисциплину", говорится в письме к руководству "Единой России", опубликованном сегодня на сайте Волгоградского УФАС.

"У партии отсутствуют правовые возможности для осуществления какого-либо воздействия на деятельность депутатов представительного органа муниципального образования г. Волгограда при решении вопросов местного значения", - ответил ведомству глава ЦИК "Единой России" Александр Борисов. Письмо "Единой России" также было опубликовано на сайте УФАС. "Чуда не произошло", - прокомментировало антимонопольное ведомство на своем сайте ответ партии.

Напомним, что в июне УФАС по Волгоградской области поблагодарило журналиста "Медузы" Ивана Голунова за "большую работу по освещению той, без преувеличения можно сказать, чудовищной ситуации, которая сложилась сегодня во многих регионах России в сфере оказания ритуальных услуг". Ранее, 14 августа 2018 года, на "Медузе" было опубликовано расследование Голунова "Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак". Этот материал о российской похоронной индустрии и ее теневом секторе, в частности, касался монополизации ритуальных услуг в Волгограде.